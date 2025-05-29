開門口取快遞遭綁架兼勒索260萬　歹徒竟是相識多年朋友

呂俊開門口取快遞被綁架，他被塞進一輛車轉移至別墅，在第10日獲救。（《看看新聞》）

上海去年發生一宗綁架案，一名男子在家打開門口領取快遞時，突然被綁架，在10天內遭勒索260萬人民幣（約283萬港元）。事主在第10日成功報警獲救，當局後來調查發現綁架案的主謀竟是受害人的好朋友。

根據《看看新聞》，綁架案發生在2024年4月16日，當事人呂俊（化名，以下人名皆同）正在家，門外突傳來「快遞到付」的呼喊聲。由於他平時快遞不少，於是毫無防備的打開門，怎料瞬間被3個男子蒙眼及鎖上手銬。呂俊還來不及反應，手機、證件就全被拿走。

毫無防備開門被綁架

眼看歹徒兇狠，呂俊只好交出手機密碼和提款卡餘額。因提款卡的理財產品無法立即變現，3名歹徒竟直接把呂俊綁走，將肉參轉移至青浦的一棟別墅。

更讓人毛骨悚然的是，呂俊發現主謀竟是相識已久的好友賈文。對方聲稱「手頭緊、缺錢，實在沒辦法」。呂俊沒想到，曾一起共事、平時相當信任的朋友竟帶著同夥，策劃這宗綁架案。