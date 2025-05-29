開門口取快遞遭綁架兼勒索260萬　歹徒竟是相識多年朋友

上海去年發生一宗綁架案，一名男子在家打開門口領取快遞時，突然被綁架，在10天內遭勒索260萬人民幣（約283萬港元）。事主在第10日成功報警獲救，當局後來調查發現綁架案的主謀竟是受害人的好朋友。
根據《看看新聞》，綁架案發生在2024年4月16日，當事人呂俊（化名，以下人名皆同）正在家，門外突傳來「快遞到付」的呼喊聲。由於他平時快遞不少，於是毫無防備的打開門，怎料瞬間被3個男子蒙眼及鎖上手銬。呂俊還來不及反應，手機、證件就全被拿走。
毫無防備開門被綁架
眼看歹徒兇狠，呂俊只好交出手機密碼和提款卡餘額。因提款卡的理財產品無法立即變現，3名歹徒竟直接把呂俊綁走，將肉參轉移至青浦的一棟別墅。
更讓人毛骨悚然的是，呂俊發現主謀竟是相識已久的好友賈文。對方聲稱「手頭緊、缺錢，實在沒辦法」。呂俊沒想到，曾一起共事、平時相當信任的朋友竟帶著同夥，策劃這宗綁架案。
呂俊被綁架期間捱餓了2天，只能將60萬人民幣轉帳給賈文。後來對方變本加厲再索要200萬人民幣。在威逼利誘之下，呂俊不得已再匯了200萬元人民幣。對方還要求再加30萬人民幣，但他的積蓄已經被掏空。
呂俊憶述，賈文不在的時候，有2個同黨會輪流看守他。直到被綁架的第4天，呂俊發現別墅來了20多歲的年輕人張波，他是被賈文騙來「陪玩」的。
被綁架第10日獲救
而張波最後成了呂俊救命稻草。在呂俊被綁架的第10天，呂、張2人抓住時機聯手制伏賈文，再立即報警。警方隨後在張波提供的別墅地址逮捕賈文。
主謀被判有期徒刑13年6個月
包括賈文在內的3名疑犯被捕後，承認搶劫罪行。然而，在法庭上，賈文面對搶劫罪指控時辯稱，和呂俊是投資夥伴，對方曾承諾借他200萬人民幣、送60萬人民幣豪車，自己只是上門「追債」。
他的同夥吳飛、武吉文則聲稱「只是幫忙追債」，但辯解很快就被「打臉」，控方提出包括偽裝快遞員的資料、資金流轉記錄、監控鏡頭等證據。
青浦區人民法院今年3月對此案作出一審判決：賈文被判有期徒刑13年6個月，剝奪政治權利5年，罰款10萬人民幣；吳飛、武吉文分別獲刑4年10個月和3年。
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