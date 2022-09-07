震央附近村落八百多人被困 四川瀘定地震增至66死253傷

四川甘孜州瀘定縣6.8級地震，截至昨午2時增至66人死亡、253人受傷、15人失蹤。今次是2017年九寨溝7級地震後四川最大地震，震央附近的磨西鎮共和村斷路斷水斷電，成為「孤島」，八百多名村民被困，救援人員攀山涉水進入村內救災，並出動8架無人機投放救援物資120多次。

由於只能徒步前往，共和村是今次地震後救援人員最遲抵達的村落，村內最少3人死亡、6人重傷，重傷者均由直升機轉送到安全地區，其他村民則全部疏散到空地，等待下一步救援。同鎮磨子溝村亦道路中斷，救援人員要在河上搭臨時木橋，將受傷村民送出村。

磨西鎮多間旅館損毀，當中最少兩間垮塌、傾側。其中一間垮塌旅館最少1死3傷，據傷者表示，同事遺體在近大門位置被發現，相信其當時極力想跑到戶外，但最終還是難逃一劫。該名傷者地震時正在5樓頂樓澆花，當下無法站立，伏在地上，明顯感到旅館垮塌下沉，幸旅館沒有整幢倒塌，而其只是膝蓋輕傷。另一名傷者就在地震瞬間躲在辦公桌下獲救，身體無大礙。

海螺溝景區二百多名遊客被困

震央海螺溝景區唯一通往磨西鎮的道路中斷，二百多名遊客被困，當局持續致力打通道路。瀘定縣得妥鎮灣東村灣東河則因山體垮塌形成堰塞湖，下游百多名村民緊急疏散，並於昨早開始洩流，至下午解除危機。

另外，位於瀘定縣的中國科學院貢嘎山高山生態系統觀測試驗站野外站亦垮塌，18名工作人員一度失去聯絡，最終證實1人遇難、3人受傷，14人安全。死者為參與科研工作的中國科學院大學女碩士研究生。

今次地震有超過6,500人參與救援，受災地區超過5萬人臨時轉移安置。