「從百歲老人腸道採集」 乳酪標明益生菌來源 網民：沒食慾了

有些事太老實就變了味。內地有網民在社交平台上載短片，指一款國產乳酪(內地稱「酸奶」)包裝上的成份表顯示，其使用的一款益生菌菌株，是「從巴馬百歲老人腸道採集篩選」。不少網民大呼嘔心，「其實你只用告訴我是甚麼益生菌，不用告訴我是怎麼提取的」。

網民：過不去心裡那道坎

該款益生菌名為「鼠李糖乳桿菌hsryfm1301」，包裝上有一段解釋，指這一款「專利益生菌菌株」，源自廣西巴馬長壽村的百歲老人。有網民指出，「基本上所有益生菌都是從人體提取出來的，大部分是糞便。不過不要膈應，因為培養後和糞便完全沒丁點關係了」。

有網民就坦言，「雖然知道沒甚麼，但是感覺過不去心裡那道坎」、「反正看到這種配料表，就沒食慾了」、「突然就變味兒了，這陣子不想喝酸奶了」。