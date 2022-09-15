「從百歲老人腸道採集」 乳酪標明益生菌來源 網民：沒食慾了

有些事太老實就變了味。內地有網民在社交平台上載短片，指一款國產乳酪(內地稱「酸奶」)包裝上的成份表顯示，其使用的一款益生菌菌株，是「從巴馬百歲老人腸道採集篩選」。不少網民大呼嘔心，「其實你只用告訴我是甚麼益生菌，不用告訴我是怎麼提取的」。
網民：過不去心裡那道坎
該款益生菌名為「鼠李糖乳桿菌hsryfm1301」，包裝上有一段解釋，指這一款「專利益生菌菌株」，源自廣西巴馬長壽村的百歲老人。有網民指出，「基本上所有益生菌都是從人體提取出來的，大部分是糞便。不過不要膈應，因為培養後和糞便完全沒丁點關係了」。
有網民就坦言，「雖然知道沒甚麼，但是感覺過不去心裡那道坎」、「反正看到這種配料表，就沒食慾了」、「突然就變味兒了，這陣子不想喝酸奶了」。
醫師：不少益生菌從腸道提取 涉事表述稍顯直白
內地「極目新聞」亦引述中國醫師協會營養醫師專業委員會常務委員蔡紅琳表示，身體菌群90%都分布於腸道內，結腸可說是菌群的大本營，「確實有不少益生菌是從腸道內提取出來的，但上述酸奶產品的相關表述確實稍顯直白」。
涉事乳酪公司：將改善涉事宣傳語
該款乳酪所屬公司一名工作人員則表示，已收到反映，涉事乳酪上的宣傳用語過於直白，令部分消費者產生不好的觀感，公司對此深感抱歉，目前已向領導反映，準備改善相關宣傳語。該工作人員又提到，該款益生菌確實是公司在巴馬取樣後自主研發，並已獲相關專利。