「新10條」內地加碼放寬防疫 減掃健康碼 削核酸檢測 縮封控範圍 准居家隔離

抗疫3年，疫前生活即將回歸。內地繼「新20條」優化防疫措施後，昨日進一步公布「新10條」，幾乎完全取消核酸檢測及健康碼查驗，除護老院、福利院、醫療機構、托兒所、中小學等特殊場所以外，其他場所不再查驗核酸陰性證明及掃健康碼，跨地區流動也毋須持核酸證明和健康碼，「落地檢」同告取消。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年更明言，恢復疫前生活時機近了。「新10條」隨即激發民眾旅遊及回鄉意欲，內地各大旅遊平台的機票、火車票搜索量以倍數急增，農曆新年前夕的春運機票搜索量更達疫前水平。 內地上月11日發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》(又稱「新20條」)後，各地陸續放寬核酸檢測及封控政策。 到近日，一般媒體乃至官媒接連發文，講解當前主流新冠病毒Omicron特性及感染後情況，極力緩解民眾對染疫的緊張和恐懼，甚至找來多名專家解釋，Omicron毒力已減弱至流感程度，「可防可控可治」，毋須恐慌。各地隨即聞風加大放寬力度，包括乘搭公共交通工具及進入部分公共場所不用查核酸、開放堂食等。

政治局會議國務院記者會均未提動態清零 至昨日，官媒新華社報道中共總書記習近平周二主持中共中央政治局會議，分析研究明年經濟工作，席間談到優化防疫措施，更好統籌疫情防控和經濟社會發展等，但內容未有提及「動態清零」。稍後國務院聯防聯控機制就發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，在「新20條」基礎上，以10條措施更加科學精準防控，並進一步解決防控工作中的突出問題，故又稱為「新10條」。「新10條」發布後，國務院聯防聯控機制舉行記者會，惟會上亦未有像其以往記者會一樣，重申「動態清零」。核酸檢測方面，「新10條」重申不按行政區域進行全民檢測，又要求非高風險人員只需「願檢盡檢」；特殊場所以外不再查驗核酸證明、掃健康碼，惟重要機關、大型企業及一些特定場所，可由地方政府自行確定防控措施。 高風險區細化到單位 不得隨意停工停產 「新10條」同時敦促更加科學精準劃設風險區域，包括在劃設高風險區時，要從樓宇、單元(以樓宇獨立出入口劃分)進一步細化到樓層、單位，不得隨意擴大到小區、社區和街道/鄉鎮，並要「快封快解」，連續5天無新增個案就要解封，且不得以任何方式「臨時封控」。非高風險區更不得限制民眾流動，不得停工、停產、停業。 無症狀輕症及密接不須集中隔離 隔離管控亦進一步放寬。無症狀感染者及輕症患者原需送入方艙「7+7」隔離，即集中隔離7天，出艙再健康監測7天，但「新10條」規定，這兩類患者如具備居家隔離條件，一般採取居家隔離，亦可選擇集中隔離；在隔離第6、7天連續2次核酸檢測CT值35或以上，即可解隔。密切接觸者亦不需按「5+3」隔離，只要在家隔離到第5天核酸檢測陰性就解隔。另外，「新10條」要求各地堅持新冠疫苗「應接盡接」原則，集中提高60歲以上、特別是80歲以上長者的接種率；又要求各地不得限制民眾網購或到實體藥房購買退燒、止咳、抗病毒及治感冒等非處方藥物；無疫情的學校要如常舉行面授課堂，有疫情的學校要保證校園非風險區保持正常教學及生活秩序等。



梁萬年：恢復到疫前生活的時機近了 至於何時能恢復到疫情前的生活，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，在接受央視訪問時表示，「我們已經接近了這個時機」。那麼何時「開關」？國家衛健委發言人米鋒在國務院聯防聯控機制記者會上回應稱，入境人員管理等外防輸入措施，將會依法依規、逐步推進、加快推進，進一步優化完善。記者會同時提到，各地要精準落實新10條，堅決糾正簡單化、一刀切，不搞層層加碼，並強調今次優化並不是完全放開不防，「新冠大流行尚未結束，疫情風險仍然存在」。 旅遊業或將復甦 機票搜索量激增7倍 同程研究院高級研究員張明陽認為，「新10條」進一步促進民眾跨區域、跨省流動，預計春運將重現出行高峰。同程旅行平台數據顯示，「新10條」發布後，機票瞬時搜索量較前日同一時段暴漲438%，火車票瞬時搜索量大漲276%。攜程平台上機票瞬時搜索量亦猛增160%，其中春節前夕(年廿五起)機票搜索量暴漲至3年來最高。去哪兒數據則顯示，機票瞬時搜索量增長7倍，熱門目的地為海南三亞、四川成都、廣東廣州、上海、重慶、黑龍江哈爾濱，出發時間為春運期間的機票搜索量更達至疫情前水平；火車票搜索量增長5倍，熱門目的地前五位為成都、湖南長沙、河南鄭州、湖北武漢及重慶。