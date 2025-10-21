00後破解莫言神級上聯 「自井壁及井畢角亢星張」下聯獨得十萬

00後破解莫言神級上聯 以「自井壁及井畢角亢星張」獨得十萬，其母親代領一等獎獎項。（《極目新聞》）

諾貝爾文學獎得主莫言今年6月在廣東惠州面對百年客家圍屋碧灩樓時，寫下「從南陽到南洋根深葉茂」十字上聯，並向天下文友徵求下聯。10月20日獲獎名單揭曉，21歲的宋珂嘉以「自井壁及井畢角亢星張」奪得一等獎，獨得10萬元人民幣（約10.9萬港元）獎金。北京師範大學終身特聘教授、著名詩人歐陽江河評價這一作品表示這是「多年難遇的絕對」。

過萬人試答 網民︰難倒AI

綜合媒體報道，這項徵集活動引起廣泛關注，相關話題登上微博熱搜。據《惠州日報》報道，在「惠州惠民通」APP投稿量突破3,000條，在其他各平台以回覆形式應徵超過1.2萬條。許多網友感慨上聯「不好對」，甚至有人稱「莫言上聯難倒AI」。