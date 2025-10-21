00後破解莫言神級上聯 「自井壁及井畢角亢星張」下聯獨得十萬

諾貝爾文學獎得主莫言今年6月在廣東惠州面對百年客家圍屋碧灩樓時，寫下「從南陽到南洋根深葉茂」十字上聯，並向天下文友徵求下聯。10月20日獲獎名單揭曉，21歲的宋珂嘉以「自井壁及井畢角亢星張」奪得一等獎，獨得10萬元人民幣（約10.9萬港元）獎金。北京師範大學終身特聘教授、著名詩人歐陽江河評價這一作品表示這是「多年難遇的絕對」。
過萬人試答 網民︰難倒AI
綜合媒體報道，這項徵集活動引起廣泛關注，相關話題登上微博熱搜。據《惠州日報》報道，在「惠州惠民通」APP投稿量突破3,000條，在其他各平台以回覆形式應徵超過1.2萬條。許多網友感慨上聯「不好對」，甚至有人稱「莫言上聯難倒AI」。
莫言所出上聯中的「南陽」源於惠州葉姓家族來自河南南陽，其堂號為「南陽堂」，而「南洋」是說葉亞來下南洋到吉隆坡發展成就大業。「南陽」與「南洋」是完全同音的一對平聲字，但「陽」與「洋」同音不同字，「根深葉茂」形容葉姓家族從河南南陽到廣東惠州，再到吉隆坡之繁茂昌隆的狀態，也象徵中華文化的根系之深與影響之廣。
除了10萬元人民幣獎金，莫言還特別準備了親筆書法作品作為贈禮。該獎項由宋珂嘉母親代領，宋母表示，得獎者要把獎金的一半捐給「莫言同心」公益項目，用於救治先天性心臟病兒童。
楊衛東 師前 同獲二等獎
活動同時評出二等獎兩名，分別是楊衛東的「以客語通客域惠重吉隆」和師前的「以大智開大治桂馥蘭薰」。三等獎三名則由任傑的「在惠市書惠史業盛州興」、陳玲玲的「自古井思古景水潤蘇榮」，以及曾立安的「順大勢成大事惠廣澤長」獲得。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章