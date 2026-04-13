浙江婦參加免費山東旅行團　被勸誘買入滯銷海景樓

號稱免費的旅遊，竟讓不知情民眾陷入購房陷阱。浙江的趙先生近日向內媒爆料，母親去年8月遭「鄰居」介紹參加免費旅遊團，實際上卻是一場精心設計的購房推銷活動，且趙先生母親最終在勸誘下，簽約購買一套山東乳山一社區總價26萬元人民幣（約29.8萬港元）的海景房。
《浙江電視台》節目「1818黃金眼」報道，趙先生表示，母親當初是被介紹人以團費200元人民幣、「兩人出發一人免單」吸引，名義上是「湊人頭」，由介紹人代付費用。然而，過程充滿可疑之處。趙先生的母親回憶，銷售人員聲稱「喝了那邊的水可以百病全消」，並聲言飲用當地海水能改善睡眠、治療糖尿病、高血壓和心臟病。
以為旅遊「湊人頭」
趙先生指，母親還被單獨帶到房間拍影片，對方要求她表示「買這個房子是自願買的」，並阻止她與兒子聯絡。他指出母親平時不出遠門，購房前必會與他溝通，對方卻三番五次阻撓她與家人聯絡。
趙先生母親買的商品房位於山東省乳山市假日港灣社區，總價26萬人民幣，開發商是乳山華凱投資有限公司。趙先生表示：「發票收據都開得亂七八糟的，收款人跟合約上面完全對不上」。
發票收據亂七八糟
內媒記者在嵊州官河南路商會大廈找到「威海海景房」的辦公場所，內部多處標著「合眾源地產」。工作人員初稱200元人民幣為「保險費」而非旅遊費。當被問到算是中介公司還是旅遊公司？工作人員僅稱：「賣房子銷售的，也不是仲介，是他們直屬的」。當被問及虛假宣傳時，工作人員否認：「我們不可能虛假宣傳，你要是有證據你就舉證吧。」
不僅如此，趙媽媽被迫買下的房產價值堪憂。趙先生曾諮詢當地經紀，對方表示該社區公寓式房產二手價格僅約10萬元人民幣，基本無人長住，主要為度假客群。趙先生已決定「剛到底」：「我是不可能付這個錢的。因為他們出發點就是惡意的。」
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