浙江婦參加免費山東旅行團　被勸誘買入滯銷海景樓

號稱免費的旅遊，竟讓不知情民眾陷入購房陷阱。浙江的趙先生近日向內媒爆料，母親去年8月遭「鄰居」介紹參加免費旅遊團，實際上卻是一場精心設計的購房推銷活動，且趙先生母親最終在勸誘下，簽約購買一套山東乳山一社區總價26萬元人民幣（約29.8萬港元）的海景房。

《浙江電視台》節目「1818黃金眼」報道，趙先生表示，母親當初是被介紹人以團費200元人民幣、「兩人出發一人免單」吸引，名義上是「湊人頭」，由介紹人代付費用。然而，過程充滿可疑之處。趙先生的母親回憶，銷售人員聲稱「喝了那邊的水可以百病全消」，並聲言飲用當地海水能改善睡眠、治療糖尿病、高血壓和心臟病。