員工長時間廁所玩手機被炒　廣東公司否認侵犯私隱

廣東一間科技公司日前發布「炒魷魚」通告，稱涉事員工長時間滯留廁所玩手機，還附上他在廁格內玩手機照片，卻惹來網民質疑侵犯員工私隱。

近日網上流傳一張廣東一間公司通告，上頭蓋有公章紅印，內容指有員工被發現在4月25日早上，長時間滯留廁所玩手機，屬典型擅離工作崗位，決定扣除該員工200元人民幣（約230港元）績效獎金並解約。通告並附有一張由上而下拍攝照片，證明涉事員工蹲在廁格內玩手機。

該通告引起網民熱議，批評公司在廁所裝閉路電視涉嫌侵犯私隱，直言「難怪請不到人，因為公司一些政策不是人類可以接受」、「『實名通告』就是已經侵犯名譽權」、「為工廠感到恥辱」、「原本你可以正常辭退，但你這樣做，肯定違法了」。