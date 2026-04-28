員工長時間廁所玩手機被炒　廣東公司否認侵犯私隱

廣東一間科技公司日前發布「炒魷魚」通告，稱涉事員工長時間滯留廁所玩手機，還附上他在廁格內玩手機照片，卻惹來網民質疑侵犯員工私隱。
近日網上流傳一張廣東一間公司通告，上頭蓋有公章紅印，內容指有員工被發現在4月25日早上，長時間滯留廁所玩手機，屬典型擅離工作崗位，決定扣除該員工200元人民幣（約230港元）績效獎金並解約。通告並附有一張由上而下拍攝照片，證明涉事員工蹲在廁格內玩手機。
該通告引起網民熱議，批評公司在廁所裝閉路電視涉嫌侵犯私隱，直言「難怪請不到人，因為公司一些政策不是人類可以接受」、「『實名通告』就是已經侵犯名譽權」、「為工廠感到恥辱」、「原本你可以正常辭退，但你這樣做，肯定違法了」。
澄清非閉路電視 管理層在門隙拍攝
據《九派新聞》報道，該公司法定代表人4月27日向記者證實《通告》內容屬實，但公司沒有在廁所裝閉路電視，「相關圖片是由公司管理人員發現涉事員工在廁所內玩手機後通，過門隙拍攝」。代表續指被辭退員工當時仍處試用期，但經常不在工作崗位上。針對網路上「公司在廁所裝閉路電視」等不實信息，其稱公司行政部門員工已去派出所報警並備案。
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