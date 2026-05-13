南京凶宅以68萬成交 16年前房地產老闆被入屋砍死

南京一名身家過億的劉姓房地產老總，16年前在家中人入屋砍殺身亡。事隔多年後發生命案的「兇宅」近日進行第2次司法拍賣，起拍價56萬元人民幣，經過多輪競價後最終以68.2萬元（約78.8萬港元）成交。 根據《都市快報》，2010年6月30日，南京警方接獲報案稱，江寧區秣陵街道某公寓內發生砍人案。38歲的劉姓男子為某房地產開發公司負責人，其胸、腹部多處被砍，當場死亡。警方隨後成立專案小組展開調查，並迅速將疑疑逮捕。 126平方公尺 估值約100萬

根據阿里司法拍賣平台資訊顯示，該位於江寧區某公寓社區的兇宅建築面積約126平方公尺，建於2008年，市場評估價約100萬元。 此次拍賣由江寧經濟技術開發區人民法院執行，拍賣原因為涉及金融借款合約糾紛。法院在拍賣公告中明確標註，兇宅曾發生「非正常死亡事件」，提醒競投者要充分知悉相關情況。

4月無人出價流標 事實上，這套兇宅早在4月13日曾進行首次拍賣，當時起拍價為70萬元，但在24小時內無人出價，最終流標。隨後法院調降價格，於5月7日啟動第2次拍賣，起拍價調整為56萬元，並要求競投者交8萬元保證金。由於價格明顯下調，此次吸引5名競買人參與，歷經113輪激烈競價後，最終以68.2萬元成交。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章