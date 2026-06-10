員工遲開電腦8分鐘被炒 南京法院判公司違法

近日內地傳媒報道一宗僱傭糾紛官司，一名員工被指遲8分鐘開電腦、與同事交談4分鐘等，被公司以「嚴重違紀」為由即時解僱。南京市中級人民法院早前對案件作二審判決，認為本案中閉路電視影片顯示的行為，持續時間短、頻次低，未達「嚴重違紀」程度，公司憑影片作「突襲式」開除員工屬於違法，判令公司支付賠償金10.8萬元人民幣。
案情指，2025年1月，在公司工作了4年多的技術工程師小林（化名），結束駐外項目回到南京分公司，每天按時上下班，主動做調查研究並匯報進展。同年2月中旬，小林被公司以「嚴重違紀」為由，當場解聘，並要求1小時內辦完全部離職手續。
由於覺得被無理解僱，小林將事件訴諸南京市中級人民法院。雙方對簿公堂時，公司聲稱十幾段沒有聲音的閉路電視影片是開除小林的「摸魚罪證」，包括1月17日「離座9分鐘，看手機，和同事說話4分鐘」、1月23日「離座15分鐘，上下午跟同事聊天各15分鐘，提前3分鐘收拾東西」、1月24日「延後8分鐘開啟電腦，查看手機」、1月26日「離座14分鐘，看手機，提前4分鐘離開工位」、2月5日「電腦黑屏靜置28分鐘，提前4分鐘離開工位。」
為喝水離開工作崗位
小林在庭上反駁被指提前幾分鐘下班指控，稱辦公室在4樓，打卡簽退在1樓，故提早4分鐘去等電梯、下班準時打卡，強調根本不是早退。至於其他指控，小林逐一反駁例如因要去廁所和喝水等基本生理需求，才離開工作崗位；和同事說話是正常工作交流；看手機是為了查看競爭產品和工作微信。小林又指，自己在職4年多未有任何違紀記錄，公司從未作出任何提醒、警告或核實，反而用上所謂「閉路電視影片」作證，將他定罪解僱，認為是違法。
法院對作出二審判決，認為本案中監控影片顯示的行為，持續時間短、頻次低，未達「嚴重違紀「程度，公司憑監控片段「突襲式」開除員工屬於違法，判令公司支付賠償金10.8萬元人民幣。二審法官在判決後表示，技術能記錄外在行為，卻無法評判主觀動機。企業試圖通過不間斷監控，把員工死死固定在工位上，既不現實，法律也絕不贊同。