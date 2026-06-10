員工遲開電腦8分鐘被炒 南京法院判公司違法

一名員工被指遲8分鐘開電腦、與同事交談4分鐘等，被公司以「嚴重違紀」為由即時解僱。南京市中級人民法院早前對案件作二審判決，認為本案中閉路電視影片顯示的行為，持續時間短、頻次低，未達「嚴重違紀」程度，公司憑影片作「突襲式」開除員工屬於違法，判令公司支付賠償金10.8萬元人民幣。(AI生成圖片)

近日內地傳媒報道一宗僱傭糾紛官司，一名員工被指遲8分鐘開電腦、與同事交談4分鐘等，被公司以「嚴重違紀」為由即時解僱。南京市中級人民法院早前對案件作二審判決，認為本案中閉路電視影片顯示的行為，持續時間短、頻次低，未達「嚴重違紀」程度，公司憑影片作「突襲式」開除員工屬於違法，判令公司支付賠償金10.8萬元人民幣。

一名員工被指遲8分鐘開電腦、與同事交談4分鐘等，被公司以「嚴重違紀」為由即時解僱。南京市中級人民法院早前對案件作二審判決，認為本案中閉路電視影片顯示的行為，持續時間短、頻次低，未達「嚴重違紀」程度，公司憑影片作「突襲式」開除員工屬於違法，判令公司支付賠償金10.8萬元人民幣。(網上圖片)

案情指，2025年1月，在公司工作了4年多的技術工程師小林（化名），結束駐外項目回到南京分公司，每天按時上下班，主動做調查研究並匯報進展。同年2月中旬，小林被公司以「嚴重違紀」為由，當場解聘，並要求1小時內辦完全部離職手續。

由於覺得被無理解僱，小林將事件訴諸南京市中級人民法院。雙方對簿公堂時，公司聲稱十幾段沒有聲音的閉路電視影片是開除小林的「摸魚罪證」，包括1月17日「離座9分鐘，看手機，和同事說話4分鐘」、1月23日「離座15分鐘，上下午跟同事聊天各15分鐘，提前3分鐘收拾東西」、1月24日「延後8分鐘開啟電腦，查看手機」、1月26日「離座14分鐘，看手機，提前4分鐘離開工位」、2月5日「電腦黑屏靜置28分鐘，提前4分鐘離開工位。」