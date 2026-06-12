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中國
出版：2026-Jun-12 13:29
更新：2026-Jun-12 13:29

外賣平台落單擺烏龍 備註「不要燒牛蛙」竟獲生猛牛蛙

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外賣平台落單擺烏龍 備註「不要燒牛蛙」竟獲生猛牛蛙

外賣平台落單擺烏龍 備註「不要燒牛蛙」竟獲生猛牛蛙

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上海近日發生令人哭笑不得的外賣平台「烏龍」事件。一名女子透過外賣平台訂購牛蛙料理後，在備註欄列明「不要燒牛蛙」，希望收到已處理及未經烹調的生鮮牛蛙，方便自行料理。想不到她打開外賣袋時發現收到非常生猛的「活體牛蛙」。

女子本來的意思，是想點一份未經烹調的生鮮牛蛙，只要把牛蛙處理過就可以。結果外賣一到才發現，裡面沒有餐盒，沒有熱氣，沒有醬汁，沒有配菜。袋子裡就一樣東西，幾隻活牛蛙，在裡面亂蹦亂跳。

女子表示，原本以為店方會將牛蛙處理好，沒想到店方竟錯誤理解內容，不僅沒有烹煮，甚至連宰殺程序都省略，直接將活體牛蛙送到她手中。從女子上傳至社交平台的影片可見，塑膠袋內的牛蛙活力十足，不斷跳動掙扎，讓她忍不住苦笑直呼「完全超出預期」。相關影片曝光後迅速引發網友熱議，不少人大讚店方「超認真執行力」。

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「活牛蛙」活蹦亂跳。 店方直率回應「妳不是說不要燒嗎？那我們就不燒」 事主收到一袋生猛的牛蛙，哭笑不得 事主收到一袋生猛的牛蛙，哭笑不得 事主收到一袋生猛的牛蛙，哭笑不得

店方：保證不是預製菜

事後女子聯繫店方詢問原因，店方則相當直率回應：「妳不是說不要燒嗎？那我們就不燒。」更進一步表示，這樣的做法也能證明店內使用的並非預製菜，而是真正新鮮食材。

事件在網路上掀起熱烈討論，有網友笑稱「這是外賣界最實在的老闆」、「你就說新不新鮮就好了」、「主打一個完全照顧客要求辦理」。也有人認為，烏龍事件凸顯消費者與店方之間的溝通落差，一句簡單備註因雙方理解不同，最終演變成意想不到的趣事。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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