國家能源局：5秒AI片用電量可充10部手機　須續節能降碳

王宏志表示，當前人工智能和能源已經駛入雙向賦能的快速車道。同時，人工智能爆發式成長帶動用電量激增。例如用人工智能產生5秒的高畫質影片，它的用電量就等於給10部手機充電。針對這種爆發式成長，我們將依照「以電強算、以算促電」的要求，統籌能源資源配置與算力設施建設，多維度推進算電協同。

國新辦26日舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，國家能源局示警隨算力、電動充電設施等需求激增，以5秒AI影片耗電量來說可充滿10部手機，估年均用電增量將達到6,000億度，呼籲大眾節能。

年均用電量等同中等經濟體

除此之外，電動充電設施需求、其他行業和居民生活用電也快速增加，國家能源局電力司司長杜忠明表示，預計「十五五」全國年均用電增量將達到6,000億度左右，相當於每年新增一個中等經濟體量國家的用電水準。夏季華東、華中、南方區域部分省份供應偏緊，通過跨省區的電力互濟等手段，相信電力供應可以得到保障。

為此，國家能源局規劃司司長任育之呼籲節約能源：「我們的每一度電、每一滴油都來之不易。」他表示將加快完善政策機制，激發生產生活的節能降碳潛力。