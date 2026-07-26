深圳地鐵13號線景點｜光明區大頂嶺綠道、N次方公園等16大好去處全攻略

鳳凰城站是光明區最核心的遊玩起點，出站即達光明文化藝術中心（「光明之眼」），此處集美術館、演藝中心、圖書館於一身，黑白旋轉樓梯是必打卡位。 旁邊就是兩大商圈——藍鯨世界與萬達廣場，天橋相連，品牌雲集，親子遊玩項目很多。如果想親近大自然，可再打車約15分鐘前往明湖城市公園，湖景與草坪瞬間帶你悠閒放空。

深圳地鐵德雅路站與光明站景點：逛「公園」商場 拍「天空之境」 德雅路站B出口步行一小段路，即達新開業的國貿SPRING·光明里，此處主打「公園式社區商業」，引入盒馬旗下超盒算NB超市光明首店，購物體驗與自然綠化空間融合。 轉乘6號線至光明站，更能一次過解鎖兩大知識型場館——深圳科學技術館與深圳國際美術館，兩者都屬於深圳新時代十大文化設施。 附近科學公園站（A出口）的科學公園，是一個以「科學+生態」為主題的新晋景點，必去的是「科學頂」，約20分鐘即能登上，360°環形觀景台與「天空之境」是看日落與夜景的最佳之地，從這可以俯瞰整個光明片區。

深圳地鐵虹橋公園站與碧眼站景點：「紅絲帶」網紅步道及文創園區 於光明城站換乘6號線支線到虹橋公園站（A出口），便來到光明區標誌性的虹橋公園——全長4公里的紅色空中棧道蜿蜒山間，被譽為「紅絲帶」。想挑戰更長路線，可沿虹橋公園進入大頂嶺綠道，體驗「深圳最美綠道」之一的浮橋、探橋、懸橋。 同線的碧眼站周邊有虹橋1958文化創意園及光明虹橋生態公園，集音樂餐吧、書吧、露營基地於一身。光明大街站（D出口）直達的光明星河COCO City，是2026年4月新開幕的大型商場，以「濕地綠洲」為主題，有20米巨型「瀑布」，以及綠植、石景，打造大自然空間。

深圳地鐵長圳站景點：N次方公園 華南最大瑞幸大師店 乘6號線至長圳站，出站即達N次方公園，此處定位為親密型鄰里商業，也是近年冒起的親子玩樂的熱門地點，設有多個互動遊樂設施與休憩空間。商場內有光明低碳超市萬家MART、光明區獨家特斯拉官方門店、華南最大瑞幸大師店等。 遊逛16個人氣景點後，回程時別忘了「另類景點」，那就是13號線二期北延段的站內風景。推介的有鳳凰城站、新莊站、紅坳公園站及德雅站，這四個特色車站分別以「鳳凰涅槃」、「地下星空」、「中醫文化」及「光塵啟程」為設計主題，色彩豐富，可為整趟光明之旅畫上完美句號！