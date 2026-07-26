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出版：2026-Jul-26 07:00
更新：2026-Jul-26 07:00

深圳地鐵13號線景點｜光明區大頂嶺綠道、N次方公園等16大好去處全攻略

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深圳地鐵13號線景點｜光明區大頂嶺綠道、N次方公園等16大好去處全攻略

深圳地鐵13號線景點｜光明區大頂嶺綠道、N次方公園等16大好去處全攻略

深圳地鐵13號線二期北延段通車，由深圳灣口岸出發，大約45分鐘至一小時便能直達光明區，更可與6號線及6號支線換乘，北上玩樂版圖大幅擴大。光明區其實有不少遊玩好去處，除了吃買玩外，文化藝術與科技等知識型場館都不少。以下一次過臚列鳳凰城站、公明廣場站、德雅路站、光明站、虹橋公園站、碧眼站及長圳站等16個好去處，一起來解鎖光明區吧！

文章出處：「當代中國」網站

深圳地鐵鳳凰城站景點：「光明之眼」串聯藍鯨世界與萬達廣場

鳳凰城站是光明區最核心的遊玩起點，出站即達光明文化藝術中心（「光明之眼」），此處集美術館、演藝中心、圖書館於一身，黑白旋轉樓梯是必打卡位。

旁邊就是兩大商圈——藍鯨世界與萬達廣場，天橋相連，品牌雲集，親子遊玩項目很多。如果想親近大自然，可再打車約15分鐘前往明湖城市公園，湖景與草坪瞬間帶你悠閒放空。

深圳地鐵13號線北延段通車後，光明區政府特別製作了地旅遊地圖，方便市民遊覽。（圖片來源：深圳光明網） 光明文化藝術中心佔地3.8萬平方米，集文化、演藝、展覽、休閒於一體，涵蓋演藝中心、美術館、圖書館、城市規劃展覽館等五大功能區。其標誌性拱形入口與水景相映，被譽為「光明之眼」，是光明區的重要地標之一。 （圖片來源：視覺中國） 光明藍鲸世界於建築面積約10萬平方米，匯聚超過220家品牌。商場內有逾1,300㎡室內動物園，可與羊駝等萌寵互動。 （圖片來源：深圳生活研究所） 深圳光明萬達廣場是集高端公寓、甲級寫字樓、五星級酒店等業態於一體的城市級商業綜合體。商場定位「新青年潮趣樂享中心」，打造「24小時潮玩不夜城」。（網上圖片） 光明科學公園面積約208萬平方米，是深圳最大的城市公園。公園以「科學」為理念，集生態、科普、運動、休閒於一體。園內標誌性建築「光明頂」環廊，可俯瞰科學城全貌。公園更榮獲2026深圳設計周「鲲鵬獎」城市設計類金獎。（圖片來源：視覺中國）

深圳地鐵公明廣場站與周邊景點：商場騎馬 登紅花山賞塔

公明廣場站有大型商場光明大仟里，樓高七層，有射箭、攀岩牆，也有馬術學校，小朋友也能體驗騎馬樂趣。

想感受老光明風情，可換乘6號線至合水口站（A出口），漫步公明老街「公明墟」，欣賞傳統騎樓建築與市井生活氣息。同一條6號線上，還可到紅花山站（C出口）登上紅花山公園，夏天天朗氣清景色如畫，山上的明和塔更是光明地標。

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深圳地鐵13號線北延段沿線景點:光明大仟里內還能騎馬！在B區3樓設有馬術體驗學校，提供室內騎馬體驗與專業課程，不時舉辦小馬巡遊、餵食互動等活動，為商場一大特色。（圖片來源：雲頂馬術@小紅書） 深圳地鐵13號線北延段沿線景點:紅花山公園建於1996年，佔地約25萬平方米。園內地標明和塔建於2009年，為九層仿宋建築。塔身呈暗紅色，夜間亮燈時格外壯麗。 （圖片來源：夜空中的星@小紅書） 深圳地鐵13號線北延段沿線景點:公明墟（又稱公明老街）始建於1929年，1931年改為現名，寓意「公道光明」。老街長約300米，由兩排二至三層的騎樓式商舖隔街相向組成。建築融合嶺南風格與南洋風情，2004年核定為區級文物保護單位，是深圳現存唯一完整的百年騎樓群。（網上圖片） 深圳地鐵13號線北延段沿線景點:光明大仟里面積約15萬平方米，是光明首個一站式大型購物中心。商場定位「時尚潮流生活」及「家庭體驗式消費」，開業時超過7成為光明首店，為光明區第一個中高端商場。 （網上圖片）

深圳地鐵德雅路站與光明站景點：逛「公園」商場 拍「天空之境」

德雅路站B出口步行一小段路，即達新開業的國貿SPRING·光明里，此處主打「公園式社區商業」，引入盒馬旗下超盒算NB超市光明首店，購物體驗與自然綠化空間融合。

轉乘6號線至光明站，更能一次過解鎖兩大知識型場館——深圳科學技術館與深圳國際美術館，兩者都屬於深圳新時代十大文化設施。

附近科學公園站（A出口）的科學公園，是一個以「科學+生態」為主題的新晋景點，必去的是「科學頂」，約20分鐘即能登上，360°環形觀景台與「天空之境」是看日落與夜景的最佳之地，從這可以俯瞰整個光明片區。

深圳地鐵13號線北延段沿線景點:深圳國際美術館最有名的打卡亮點之一，是北館中庭的「月亮門」。數百條金屬索與亞克力板交織，配合燈光變化，動態演繹月相陰晴圓缺的完整循環。（圖片來源：dantuyu@FB） 深圳地鐵13號線北延段沿線景點:深圳科學技術館外型酷似「大飛船」。館內設有24個主題展區、950個創新展項，大部分可供深度沉浸式體驗。開館一周年累計接待突破400萬人次。（圖片來源：視覺中國） 深圳地鐵13號線北延段沿線景點:國貿SPRING·光明里於2026年6月30日正式啟幕。項目總面積約1.6萬平方米，定位「公園式社區商業」。商場緊鄰明心園公園，打造光明首個四層開放式漫遊街區。（網上圖片） 深圳地鐵13號線北延段沿線景點:科學公園是深圳最大的城市公園。園內地標「光明頂」環廊周長156.1米，平台提供360°環繞視野，可俯瞰科學城全景。腳下「天空之鏡」玻璃地面倒映天色，是打卡好去處。（圖片來源：視覺中國） 深圳地鐵13號線北延段沿線景點:深圳國際美術館與深圳科學技術館毗鄰而立，同為光明科學城核心新地標。美術館於2026年5月30日開館，聚焦東西藝術交流；科技館於2025年5月1日開放，以大量科學體驗吸引市民。兩館串聯科學公園，共同構築灣區科學文化地標群。（圖片來源：視覺中國）

深圳地鐵虹橋公園站與碧眼站景點：「紅絲帶」網紅步道及文創園區

於光明城站換乘6號線支線到虹橋公園站（A出口），便來到光明區標誌性的虹橋公園——全長4公里的紅色空中棧道蜿蜒山間，被譽為「紅絲帶」。想挑戰更長路線，可沿虹橋公園進入大頂嶺綠道，體驗「深圳最美綠道」之一的浮橋、探橋、懸橋。

同線的碧眼站周邊有虹橋1958文化創意園及光明虹橋生態公園，集音樂餐吧、書吧、露營基地於一身。光明大街站（D出口）直達的光明星河COCO City，是2026年4月新開幕的大型商場，以「濕地綠洲」為主題，有20米巨型「瀑布」，以及綠植、石景，打造大自然空間。

大頂嶺綠道全長約6.4公里，貫穿大頂嶺、公明水庫等山湖園林，被譽為深圳最美的山湖綠道之一。沿途必經有「三橋」——浮橋（懸浮玻璃步道，夜間自體發光）、探橋（橢圓網狀親水棧道）、懸橋（中國首座鋼板帶橋，橫跨30米峽谷）。（圖片來源：視覺中國） 虹橋公園核心景觀「虹橋」全長4公里，寬5米，平均高度8米，是國內第二大鋼結構單柱多曲景觀橋。橋身採用中國紅為主色調，如一條紅色飄帶蜿蜒於山林之間。（圖片來源：ING 建筑摄影@小紅書） 虹橋1958生態公園與文化創意園同屬一地，位於光明區光明街道。前身為舊農場苗圃場，設有濕塘雨水花園、生態海綿花園等，獲2024年IFLA國際設計卓越獎。 （圖片來源：灣區文旅小助手@小紅書） 深圳地鐵13號線北延段沿線景點 18 x2

深圳地鐵長圳站景點：N次方公園 華南最大瑞幸大師店

乘6號線至長圳站，出站即達N次方公園，此處定位為親密型鄰里商業，也是近年冒起的親子玩樂的熱門地點，設有多個互動遊樂設施與休憩空間。商場內有光明低碳超市萬家MART、光明區獨家特斯拉官方門店、華南最大瑞幸大師店等。

遊逛16個人氣景點後，回程時別忘了「另類景點」，那就是13號線二期北延段的站內風景。推介的有鳳凰城站、新莊站、紅坳公園站及德雅站，這四個特色車站分別以「鳳凰涅槃」、「地下星空」、「中醫文化」及「光塵啟程」為設計主題，色彩豐富，可為整趟光明之旅畫上完美句號！

新莊站被譽為「地下星空館」。車站聚焦「科技·星空·未來感」，站廳中央打造漸變藍紫色星空天幕，站內垂直電梯外立面更設有主題裝置《夢想花開》，讓乘客彷彿置身浩瀚宇宙。（圖片來源：視覺中國） 德雅路站內藝術品《光塵啟程》，畫面中女孩與小狗在蒲公英花田中嬉戲，小女孩整體採用鏡面手法處理，乘客可與之互動留影。 （圖片來源：視覺中國） N次方公園定位「光明首個親密型鄰里」商業體。在空間設計上，它將商場與地鐵、住宅小區無縫連接。（網上圖片）
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