非法買酒出事？多名中國公民沙特被捕 使館提醒守法

中國駐沙特阿拉伯大使館微信公眾號本月22日發通告，近期發生數宗中國公民因違反沙特相關法律法規，被有關部門拘捕、判刑或驅逐出境的案件。中國駐沙特使館提醒當地中國公民自覺遵守當地法律法規，尊重當地宗教信仰和社會習俗，切勿以身試法。

提醒尊重當地宗教信仰

中使館未透露有關中國公民被捕的原因，但特別提醒沙特雖已面向部分人群開放合法購酒渠道，但非法購買、運輸、儲存、製造、銷售酒類等仍屬犯罪行為。使館注意到有中國公民在社交媒體上公開發布收售酒類信息，希望中國公民不要通過任何非法渠道購買、運輸、儲存或飲用酒類，不要參與酒類非法交易。