15歲少女「為愛減肥」多重器官衰竭亡　50天不吃喝體重剩24.8公斤

大陸廣東一名15歲少女3月時因患上神經性厭食症，重度營養不良導致呼吸衰竭、失去意識，緊急被送至深圳兒童醫院搶救治療。令人遺憾的是，經過近20多天的搶救，還是未能成功喚醒少女，讓父母悲痛萬分，決定簽下放棄治療同意書。

據《錢江晚報》報道，女孩爸爸表示，女兒自大年初三以來，將近50天沒吃過東西，只喝水。她身高165公分，體重卻僅有24.8公斤，面頰凹陷、皮下脂肪完全消失、多重器官衰竭。

女孩患上了神經性厭食症

據了解，這名15歲女孩喜歡上一名男生，但這名男生喜歡的是另一名比她還瘦的女孩，這讓她走上減肥之路。然而，這名少女在減肥過程中採取的是較為極端的作法，這也讓她的心靈逐漸扭曲。女孩的父母強制帶她去過很多趟醫院，但第一次去她就試圖跳車，開了四五次車門，到了醫院，被強制拖進病房，她就用蓮蓬頭砸腦袋，嘗試跳窗。經過醫生診斷，女孩患上了神經性厭食症。

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然而，在加護病房經過20多天的搶救，仍然無法喚醒女孩，痛心的父母決定簽下放棄治療同意書，並由媽媽陪女兒走完最後一程。

醫師也呼籲，神經性厭食症的成因來自很多方面，包括遺傳、心理、社會和文化因素的相互作用，「越來越多的女性意識到，病態審美這種畸形的社會現象會讓自己陷入到身材焦慮中，其實只要不影響健康，無論高矮胖瘦，都會產生因自信而迷人之處」。

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