2050年前在重要領域領先國際 中國公布太空科學中長期規劃

中國科學院、國家航太局、中國載人航太工程辦公室昨天共同發布《國家太空科學中長期發展計劃(2024-2050年)》(下簡稱「規劃」)，是中國太空科學領域首個國家層級統一的中長期發展計劃，重點包括預期3年後進行載人月球探測，並於2050年前實施超過30項太空科學任務，在重要領域達到世界領先水準。
本規劃是為貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，推動太空科學、太空技術、太空應用全面發展而制定，作為當前和今後一個時期指導中國太空科學任務部署、開展太空科學研究的依據。在科技部、國家航太局及財政部等指導下，由中國科學院牽頭，國家航太局、教育部等部門，動員來自科研院所、高校和產業部門等逾500位專家及學者參與規劃，其中包括逾50位院士，經過超過兩年時間，在廣泛吸收各方面意見後，制定出本規劃。
提五大科學主題
規劃提出五大科學主題，包括極端宇宙(探索物理規律及暗物質)、時空漣漪(發展太空重力波探測等)、日地全景(研究日地複雜系統等)、宜居行星(探索太陽系天體和系外行星宜居性及地外生命等)，以及太空格物(深化對量子力學與廣義相對論等基礎物理的認知等)；此外還有17個優先發展方向。
2027年前進行載人月球探測
規劃亦描繪至2050年的太空科學發展路線圖。2027年前營運中國太空站，進行載人月球探測、探月工程四期與行星探測工程，並開展5至8項科學衛星任務。2028至2035年繼續發展太空站、衛星、載人探月、月球科研站等，爭取位居世界前列的科學成果。2036至2050年，實施超過30項太空科學任務，在重要領域達到世界領先水準。
中國科學院副院長丁赤飈表示，規劃的總目標是梯次布局和論證實施國家太空科學任務，打造太空科學高水平人才隊伍，不斷取得具有重大國際影響力的標誌性原創成果，實現太空科學高質量發展，躋身國際前列，成為太空科學強國。