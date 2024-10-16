2050年前在重要領域領先國際 中國公布太空科學中長期規劃

中國科學院、國家航太局、中國載人航太工程辦公室昨天共同發布《國家太空科學中長期發展計劃(2024-2050年)》(下簡稱「規劃」)，是中國太空科學領域首個國家層級統一的中長期發展計劃，重點包括預期3年後進行載人月球探測，並於2050年前實施超過30項太空科學任務，在重要領域達到世界領先水準。

本規劃是為貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，推動太空科學、太空技術、太空應用全面發展而制定，作為當前和今後一個時期指導中國太空科學任務部署、開展太空科學研究的依據。在科技部、國家航太局及財政部等指導下，由中國科學院牽頭，國家航太局、教育部等部門，動員來自科研院所、高校和產業部門等逾500位專家及學者參與規劃，其中包括逾50位院士，經過超過兩年時間，在廣泛吸收各方面意見後，制定出本規劃。