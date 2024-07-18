7歲女童到噴泉玩水　遭強勁水柱衝擊下體失血休克送院(有片)

內地河南近日發生一宗恐怖意外，一名7歲女童在音樂噴泉玩水，竟遭強勁水柱衝擊至下體大出血，出血量逾200毫升，一度休克昏迷，送院搶救，最終需留院7天才可出院。

綜合《小莉幫忙》、《四川觀察》等內地媒體報道，事發於上周日(14日)，河南駐馬店的王先生帶7歲女兒到縣城的音樂噴泉廣場玩耍。他說，當音樂響起後，水柱噴得比較大，女兒走避不及被噴到，之後便看見女兒衣服染血，而且出血愈來愈多，由於女兒下體不斷出血，於是將她送往河南人民醫院搶救，當時女童已因出血過多，出現休克昏迷。河南人民醫院兒科重症監護病房主診醫生靳垚表示，水柱沖到女童會陰部，導致她陰道黏膜破裂，形成血腫，出血量約200毫升，導致血壓及循環系統受影響。她指，由於噴泉水含有鐵鏽，所以給女童作破傷風處理，全面治療後估計約留醫7天後可以出院。