一人患兩癌 背後有原因？

日本著名作曲家坂本龍一上月不幸離世，他抗癌多年，先於2014年患上咽喉癌，及後在2020年確診直腸癌第四期，並做過多次手術切除腫瘤。為何一個人會患上兩種癌症？臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍就為大家解釋。
外國統計多達六分一癌症康復者可能會再患上另一種癌症。戴燕萍指出，「如果兩種癌症有共通的致癌因素，先後發病的風險便較高，例如吸煙分別與肺癌、食道癌及喉癌有關。」
基因影響
基因也是原因之一。「遺傳型家族性癌症症候群(Inherited Familial Cancer Syndrome)，一種基因的變異，或引致多種相關癌症，例如BRCA2基因變異的攜帶者，患上遺傳性乳癌、卵巢癌、胰臟癌與前列腺癌等的風險較常人為高。」戴燕萍續指，「雖然嚴格來說並不算是不同的腫瘤，不過第一種原發癌症出現轉移，也會影響到其他器官。」
早期喉癌九成治愈
至於坂本龍一患上的咽喉癌，初期徵狀包括聲線沙啞、痰帶血絲、吞嚥困難或有異物感等，相對較易發現，如病情比較嚴重則可能導致頸部淋巴腫大。惟咽喉位置較深入，難以自我檢查，若有懷疑應及早諮詢醫生，透過內窺鏡、活體組織切片，以及磁力共振、正電子掃描等影像檢查協助診斷。
戴燕萍表示，「若喉癌可及早發現，例如第一、二期，採用根治性放射治療或喉部分切除術，治愈率可超過九成；但如病情較嚴重，通常需要合併療法，例如切除全喉連同術後輔助放射治療或同步化療，治愈率約為50%至80%。一旦喉癌發生遠端轉移，則只能以抗癌藥物化學治療及標靶治療以紓緩病情。」
大便習慣改變
直腸為乙狀結腸和肛門之間的一段腸道，約12至15厘米長，若出現癌變，常見大便有血或黏液、大便習慣改變如便秘或大便變幼，以及有排便不清的感覺。戴燕萍指，「透過大腸鏡檢查，可以即時切除息肉或抽取腫瘤組織化驗。」萬一確診大腸癌，最早期可單靠外科手術根治，到中後期則可能要結合術前或術後的輔助電療化療，以縮小腫瘤和減低癌細胞擴散及復發機率。「如出現遠端轉移，部分能切除所有病灶的病人仍能達致根治的目標，不過如果轉移的範圍較大，就只能靠化療、標靶治療或免疫療法等去控制病情和延長壽命。」
遠離致癌因素
在癌症康復後要預防再次患上第二種癌症，當然要戒煙和減少飲酒，若有與癌症相關的其他環境因素也應避開。戴燕萍建議，「維持健康體重，即身體重量指數(BMI)在18.5之24之間，都有助預防癌症。」良好的飲食習慣如多吃全穀類和新鮮蔬果，少吃加工肉及高脂食物，配合規律運動習慣，同時有助體重控制及遠離癌症。