一人患兩癌 背後有原因？

日本著名作曲家坂本龍一上月不幸離世，他抗癌多年，先於2014年患上咽喉癌，及後在2020年確診直腸癌第四期，並做過多次手術切除腫瘤。為何一個人會患上兩種癌症？臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍就為大家解釋。 外國統計多達六分一癌症康復者可能會再患上另一種癌症。戴燕萍指出，「如果兩種癌症有共通的致癌因素，先後發病的風險便較高，例如吸煙分別與肺癌、食道癌及喉癌有關。」

基因影響 基因也是原因之一。「遺傳型家族性癌症症候群(Inherited Familial Cancer Syndrome)，一種基因的變異，或引致多種相關癌症，例如BRCA2基因變異的攜帶者，患上遺傳性乳癌、卵巢癌、胰臟癌與前列腺癌等的風險較常人為高。」戴燕萍續指，「雖然嚴格來說並不算是不同的腫瘤，不過第一種原發癌症出現轉移，也會影響到其他器官。」 早期喉癌九成治愈 至於坂本龍一患上的咽喉癌，初期徵狀包括聲線沙啞、痰帶血絲、吞嚥困難或有異物感等，相對較易發現，如病情比較嚴重則可能導致頸部淋巴腫大。惟咽喉位置較深入，難以自我檢查，若有懷疑應及早諮詢醫生，透過內窺鏡、活體組織切片，以及磁力共振、正電子掃描等影像檢查協助診斷。 戴燕萍表示，「若喉癌可及早發現，例如第一、二期，採用根治性放射治療或喉部分切除術，治愈率可超過九成；但如病情較嚴重，通常需要合併療法，例如切除全喉連同術後輔助放射治療或同步化療，治愈率約為50%至80%。一旦喉癌發生遠端轉移，則只能以抗癌藥物化學治療及標靶治療以紓緩病情。」