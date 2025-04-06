一地頭髮點算好？多吃5種營養助你保住頭上的髮絲

無論男女都想擁有一頭健康豐盈的秀髮，礙於毛囊的正常替換，我們每日大約會掉落50至100條頭髮，但若落髮量明顯增加，如洗髮後浴缸滿布一條條的髮絲，便可能是掉髮出現異常甚至是脫髮的警號。

三大類掉髮 異常掉髮常見有三大類，一是突發性脫髮，即一段時間內突然有大量頭髮脫落，原因可能是壓力、精神創傷、急速減肥或產後等。二是局部性脫髮，可能是俗稱鬼剃頭的斑禿或其他局部性皮膚病引起。三是髮量變化，例如頭髮變得稀疏、髮線後退，或頭髮質地變差。

治療視辨證而定 中醫診治脫髮視乎辨證而定，並認為脫髮主要涉及「肝腎不足」、「血虛」、「氣滯」等問題。若脫戾由肝腎不足引起，可以使用養血補腎的方劑，加上平時飲食可以多吃黑芝麻、核桃、枸杞，都有助補養肝腎。至於血虛型脫髮就可使用補血養血的方劑，並增加攝取含鐵質和維他命B雜的食物，如紅棗、豬肝等。由氣滯血瘀引起的脫就要活血化瘀，促進頭皮血液循環。脾胃虛弱就要健脾益氣，多吃易消化且高營養的食物。

留意頭髮營養 其實，日常飲食對頭髮健康也十分重要，以下幾類營養成分都對頭髮有益： 蛋白質：頭髮主要由角蛋白組成，所以蛋白質對頭髮的生長十分重要。

鐵質：鐵質能促進血紅蛋白的生成，改善血液循環，進而促進頭髮生長。

鋅：鋅對於毛囊的健康和修復非常重要。

維他命B雜：維他命B雜有助促進頭皮健康，改善頭髮生長。

維他命C：有助促進膠原蛋白合成，有益頭皮健康。 另外，一些生活習慣也會影響頭髮健康，例如規律的作息可以促進頭髮生長，健康飲則可以為頭髮生長提供足夠的元素，適量運動就可以促進血液循環，改善頭皮的血流量，幫助髮絲的生長，同時亦要避免頭髮接觸有害化學物及熱力，以免損害頭髮，但同時要保持頭皮清潔，預防頭皮屑和頭皮問題。