一食就嘔、體重驟降！罕見「十二指腸遭夾」不治療恐致殘

吃一點就覺得飽，甚至一吃就吐個不停，而且體重驟降，恐是「上腸繫膜動脈症候群」作祟。

9歲的小明1年多前開始無法正常進食，常常吃一點就覺得飽，甚至吃東西就會馬上有嘔吐感，最近3個月症狀加劇，吃東西嘔不停且體重驟降，從21公斤掉到18.5公斤！國泰綜合醫院小兒科主任級醫生林隆煌安排患者住院檢查，研判為十二指腸腸阻塞，罹患「上腸繫膜動脈症候群」，並指出此病若不進行治療，嚴重可能會致殘。

十二指腸被夾住 又痛又噁心

林隆煌表示，上腸繫膜動脈症候群(superior mesenteric artery syndrome)是罕見的上消化道阻塞疾病。當上腸繫膜動脈(SMA)壓迫腹主動脈(AA)，會導致十二指腸內容物不能順利排入空腸，無法獲得適當的營養，導致體重減輕和營養不良。

病因與後腹腔脂肪或結締組織流失有關，例如癌症、嚴重外傷、營養吸收不良症，或厭食症等，人變得太瘦、脂肪消失，使得腸子被血管夾住；在受傷或脊柱手術後被放置在身體石膏中的患者也會出現SMA綜合症，又稱為石膏症候群；另外也有解剖位置異常，使得十二指腸懸吊太高或上腸繫膜動脈起源處過低，都增加十二指腸被夾住的機率。

壓迫引起的疼痛會使人虛弱，引起「食物恐懼症」並加重病情。當十二指腸受壓會讓人噁心、嘔吐，當體重持續下降時，導致SMA和AA之間的角度減小，從而加重壓迫和阻塞。主動脈與上腸繫膜動脈的正常夾角約為38至56度，小明的夾角卻只有26.4度，壓迫到十二指腸，造成十二指腸阻塞及急性胃擴張。

常見症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、消化不良和早飽，儘管吃下的食物或飲料很少，但由於胃沒有排空，患者仍會感到飽，胃裡充滿了數小時前攝入的液體或食物，當胃排空延遲時會發生便秘，未消化的食物可能會嘔吐，當阻塞變得嚴重時可能會變成膽汁。攝入食物或飲料後腹痛可能會很嚴重，因為SMA的搏動變得更強並撞擊十二指腸。臨床症狀因人而異，有時症狀輕微，隨著時間推移會慢慢加重，如果不進行治療，某些人的症狀可能會嚴重致殘。