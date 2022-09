七成兒童有長新冠 最常見症狀係佢！

自從新冠病毒疫情爆發以來,全球各地都發生部分染疫患者有諸多持續的身體不適症狀,目前醫學界稱之為後新冠或長新冠症候群,且兒童患者在這方面的資料甚少,而台灣至4月期間才開始有新冠病毒在社區大幅度的流行,其中,大約有20%是屬於青少年及兒童,這些染疫後的兒童有一至三成的機率,會出現後新冠或長新冠症候群,影響日常生活及課業學習,他們的長期照護值得醫學界長時間關注。

中醫大兒童醫院統計發現 染疫病童中七成有後遺症

中國醫藥大學兒童醫院王志堯院長表示,中醫大兒童醫院經過縝密籌劃,自7月1日率先啟動「兒童後新冠特別門診」,一個多月來累計至8月12日,已有154例以上的後/長新冠兒童及青少年因後遺症前來求診,性別以男孩59.7%高於女孩39.5%。中醫大兒童醫院後新冠兒童診治及照護計畫DISCOVER(Diagnosis and Support for COVID Children to Enhance Recovery at CMUCH)主持人謝凱生副院長說明,在感染新冠病毒之後的恢復期,仍有高達73%出現後新冠症狀的染疫病童仍持續煩惱其身心症狀。

後遺症第一名到第十名為:

咳嗽 43.5% 喉嚨痛 / 喉嚨問題 35.1% 耳朵痛 / 耳朵問題 34.9% 體重減輕 / 增加 33.1% 體力虛弱 31.8% 缺乏動力 25.3% 睡眠不順暢 24.7% 胸痛 23.4% 注意力不集中 23.4% 心悸 22.7%

從症狀數據顯示,感染新冠病毒後,孩童的身體仍有多個器官受到相當的影響,也需要各個次專科進行整合性的護理。(詳見表一)