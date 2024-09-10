不煙不酒30歲男腹痛拖延就醫 一檢查十二指腸潰瘍險穿洞

30多歲王先生不煙不酒，飲食清淡，但感覺脹氣、火燒心一年多，只吃保健食品或到診所簡單拿藥控制。因工作繁忙病況加劇，常半夜脹氣不適，睡眠數次中斷，且空腹覺得腹部悶痛，甚至害怕飯後胃酸而不想吃東西，撐到半夜胃痛到無法躺睡，才到醫院看診。醫師安排胃鏡檢查，發現已有胃潰瘍，十二指腸正在潰瘍出血，立刻電燒止血，安排住院點滴治療四天。

幽門螺旋菌是元兇 恐引發十二指腸發炎甚至胃癌 台中慈濟醫院肝膽腸胃科主任廖光福表示，病人腸胃道不適的元兇是幽門螺旋菌，其會經由糞口傳播，感染後能生存在酸性環境，引發腸胃黏膜發炎、潰瘍，進而導致癌症，也因為感染幽門螺旋菌不易出現急性症狀，多數人不會特別注意。

確實清除幽門螺旋菌 避免併發癌症 廖主任補充，吃飯速度和胃酸倒流有關，但與十二指腸潰瘍關連不大，九成的十二指腸潰瘍病人都是感染幽門螺旋菌而發病。若不確實殺菌，復發機率達七成；確實清除的復發率則可降低到一成以下。治療期要12周，其中兩周清除幽門螺旋菌，必須確實清除避免併發癌症。

胃部長期不適勿忍耐 盡快就醫檢查 胃癌在香港連年排名十大癌症之列，除刺激性飲食、不規律作息與煙、酒、檳榔等誘發因素外，幽門螺旋菌是常見的風險因素。廖光福建議，如感覺胃部長期或反覆不適都沒有明顯改善，要盡快到醫院檢查，提早發現病因進行治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】