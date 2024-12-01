世界愛滋病日｜從絕症到可控 一次性破解愛滋病迷思

愛滋病(AIDS)自1980年代首次被發現以來，長期以來被視為一種無法治愈的絕症。然而，隨著醫療技術的進步，這一觀念正在改變。今天的愛滋病仍然是一個敏感話題，但它是否仍是我們印象中的「絕症」？有沒有辦法治愈？適逢12月1日世界愛滋病日，我們就邀請到感染及傳染病專科醫生林緯遜，為大家揭開愛滋病的真相。

HIV=AIDS ？ 許多人誤以為感染了HIV病毒(愛滋病病毒)就等於患上愛滋病AIDS。然而，林醫生指出，兩者並不完全相等。HIV病毒是一種攻擊人體免疫系統的病毒，但並非所有感染者都會發展為愛滋病。感染HIV病毒後，患者的免疫系統會被削弱，但只有當免疫系統因病毒侵襲而嚴重受損，出現併發症時才會診斷為愛滋病。 因此，感染HIV病毒並不一定代表患者已進入愛滋病階段，這取決於病毒對免疫系統的損害程度。

HIV 病毒感染如何影響患者？ HIV病毒主要攻擊人體內的CD4淋巴細胞，這是一種負責抵禦外來病毒和細菌的白血球。當HIV病毒入侵CD4細胞後，細胞數量逐漸減少，導致免疫系統的防禦能力下降。免疫力下降後，人體容易受到「機會性感染」的侵襲，例如結核病、真菌感染或肺囊蟲肺炎，甚至腫瘤癌症等。 林醫生還提到，HIV病毒感染可分為不同階段： 急性感染期 ：可能出現發燒、疲倦、肌肉痛或淋巴結腫大等症狀，但不是所有人都會有明顯病徵。 潛伏期 ：這是一個無症狀階段，可長達7至10年甚至更久，但HIV病毒仍在不斷破壞免疫系統。 愛滋病階段 ：當免疫系統被嚴重損害，患者可能出現機會性感染或愛滋病相關癌症。

愛滋病的常見併發症 當免疫系統被HIV病毒大幅削弱時，患者容易出現多種併發症，林醫生提到以下幾種常見例子： 結核病 ：在香港，結核病是愛滋病病人最常見的併發感染之一。

真菌感染 ：例如念珠菌感染，會影響口腔、食道或其他部位。

肺囊蟲肺炎 ：這是一種機會性感染，常見於免疫力低下的患者。

腫瘤癌症 ：包括淋巴癌或卡波西氏肉瘤等。 這些併發症的出現是因免疫系統失去對常見病原體的抵抗力，導致許多平時不致病的微生物也能引發嚴重感染。

愛滋病是否仍是「絕症」？ 在1980年代，愛滋病的確是一種無法治愈的絕症。然而，醫療技術的進步已將愛滋病從不可治愈的「死刑」變為一種可控的慢性疾病。 林醫生回顧道，香港第一例愛滋病個案出現在1984年，而到了1987年，開始有藥物可以治療愛滋病。1996年起，「雞尾酒療法」的出現更是改變了愛滋病的治療方式。 雞尾酒療法於1996年由何大一博士提出，這一療法的核心在於同時使用多種抗病毒藥物，類似於調製雞尾酒，因此得名。雞尾酒療法是由至少三種抗病毒藥物組合而成，能夠有效抑制HIV病毒的複製，減少病毒對免疫系統的破壞。相比以往單一藥物或雙藥治療的方式，雞尾酒療法的優勢在於： 藥效強 ：多種藥物聯合使用能更有效地抑制病毒。 持久性高 ：病毒產生抗藥性的概率大幅降低。 副作用減少 ：現代藥物的副作用已經比以往少得多。 這種療法的應用讓愛滋病患者的生活質量得到了極大改善，林醫生提到，雖然愛滋病仍無法完全根治，但已經可以像高血壓或糖尿病一樣通過長期藥物控制，使許多患者可以正常工作和生活，只需每日服藥即可控制病情。

愛滋病已非絕症 愛滋病已經不再是我們過去印象中的「絕症」。隨著醫療技術的進步，愛滋病患者的壽命和生活質量不斷提高。然而，預防仍然是最重要的一環。12月1日是世界愛滋病日，我們應該正視愛滋病，消除歧視與誤解，為愛滋病患者提供更多的支持與關懷。