中大研發演算法 實時評估新冠疫苗有冇用

新冠病毒大流行超過兩年，香港現時的主流病毒株為Omicron變種病毒，亦有出現較新型的BA.4及BA.5亞型個案；可是市民能夠接種的疫苗仍為第一代的新冠疫苗。中大醫學院研究團隊成功開發了一項生物訊息演算法(演算法)，能夠評估疫苗對於新型變種病毒的有效性。 中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院副教授王海天表示，雖然本港兩劑疫苗接種率接近九成，但在病毒不斷變種下，會出現病毒逃脫，病毒避開免疫功能而再次受感染。演算法有助政府制訂防疫策略，亦可幫助藥廠設計新疫苗。

準確性達九成半 傳統檢視疫苗功效，需要經過最少幾個月的臨床測試，王海天續指，「人們接種疫苗後，若有人不幸受感染，便可計算出患病比例，再對比沒有接種疫苗人士的患病率，而得到疫苗的有效性。」中大醫學院團隊開發的演算法，便可於未接種疫苗、市民未受感染時，已可實時評估出疫苗的保護性有多高，而演算法的準確性達到95%。 現有疫苗保護力逾50% 中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院博士研究生曹莉蓉表示，演算法通過近200萬條新冠病毒的基因序列，以及49項臨床試驗及觀察研究所得的疫苗有效性數據，開發出這套演算法，「我們分析新冠病毒與疫苗株之間，基於病毒刺突蛋白受體結合區域的『遺傳距離』，便可有效評估疫苗的保護作用。」而本港現有兩款疫苗對於BA.4及BA.5亞型的保護力，估計可預防重症或住院的保護力達到五成以上。