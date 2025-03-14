中大研發驗血檢測 準確識別無症狀早期鼻咽癌

鼻咽癌屬本港男性十大常見癌症之一，幾乎所有病例都與EB病毒感染有關。香港中文大學(中大)醫學院的研究團隊發現，血漿中的EB病毒DNA篩查能有效偵測早期無病徵的鼻咽癌，顯著提高未來患癌的風險預測準確度。
中大醫學院化學病理學系助理教授兼創新診斷科技中心助理科研總監林偉棋醫生指，「檢測結合PCR技術及次世代基因測序，準確度高達97%，敏感度和準確性非常高。」
每年七百多宗新症
鼻咽癌在中國特別是華南地區的發病率持續上升，香港每年約有七百多宗新症。作為頭頸部最具侵略性的癌症之一，鼻咽癌的癌細胞經常轉移至淋巴結及其他器官。由於鼻咽部位位於鼻腔深處，肉眼無法直接觀察到腫瘤，通常需要內窺鏡或掃描檢查。鼻咽部位的腫瘤在早期往往不會出現明顯症狀，許多患者直到病情惡化才求醫，確診時已達第三或第四期。
逾2萬人研究進行兩輪篩查
EB病毒感染在全球非常普遍，約90%以上的人口曾感染此病毒。傳統的聚合酶鏈式反應(PCR)檢測主要用於確認EB病毒的存在，但無法有效區分陽性結果是由於感染還是癌症引起，使此檢測方法在臨床上存在一定局限。
中大的研究團隊自2013年起進行篩查研究，招募逾2萬名中年無鼻咽癌症狀男性，作血漿EB病毒DNA測試。首輪篩查中找出34名早期患者，並在4年後的次輪篩查中，發現24宗新確診病例。
帶特徵風險高87倍
研究團隊利用次世代基因測序技術，成功識別出一系列與鼻咽癌相關的血漿EB病毒DNA分子特徵。結果顯示，血漿中帶有這些特徵的個體，其未來患鼻咽癌的風險是未檢測到EB病毒DNA個體的87倍。
透過EB病毒DNA的血漿檢測，能夠在早期階段發現鼻咽癌，與傳統方法相比，可以更有效提高早期診斷的準確性，降低患者進入晚期的風險，提升存活率。
癌症風險預測準確度增加
中大醫學院化學病理學系主任陳君賜教授指出，「血漿DNA測試在癌症篩查中的應用愈來愈廣泛，這項研究證實了將DNA片段組學分析與現有癌症血液測試相結合的潛力，進一步提高了癌症風險預測的準確度。」團隊相信研究能應用於篩查幾十種癌症，目前仍在研究中。
減醫療負擔
許多患者因鼻部不適而前往普通科診所求醫，常懷疑與鼻咽癌有關，醫生通常會立即轉介至耳鼻喉科進行檢查。然而，轉介往往需要排隊，每年約有千人等待。陳君賜教授指出，「隨著新技術的引入，初步篩查結果為陰性的患者就不必進一步轉介至耳鼻喉科，有助減少醫療資源的浪費，並能有效縮短輪候時間。」
團隊呼籲，年輕男性(約30至35歲)及有家族病史者應考慮及早篩查，以便及早發現和治療。