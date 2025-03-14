中大研發驗血檢測 準確識別無症狀早期鼻咽癌

鼻咽癌在中國特別是華南地區的發病率持續上升，香港每年約有七百多宗新症。作為頭頸部最具侵略性的癌症之一，鼻咽癌的癌細胞經常轉移至淋巴結及其他器官。由於鼻咽部位位於鼻腔深處，肉眼無法直接觀察到腫瘤，通常需要內窺鏡或掃描檢查。鼻咽部位的腫瘤在早期往往不會出現明顯症狀，許多患者直到病情惡化才求醫，確診時已達第三或第四期。

鼻咽癌屬本港男性十大常見癌症之一，幾乎所有病例都與EB病毒感染有關。香港中文大學(中大)醫學院的研究團隊發現，血漿中的EB病毒DNA篩查能有效偵測早期無病徵的鼻咽癌，顯著提高未來患癌的風險預測準確度。

逾2萬人研究進行兩輪篩查

EB病毒感染在全球非常普遍，約90%以上的人口曾感染此病毒。傳統的聚合酶鏈式反應(PCR)檢測主要用於確認EB病毒的存在，但無法有效區分陽性結果是由於感染還是癌症引起，使此檢測方法在臨床上存在一定局限。

中大的研究團隊自2013年起進行篩查研究，招募逾2萬名中年無鼻咽癌症狀男性，作血漿EB病毒DNA測試。首輪篩查中找出34名早期患者，並在4年後的次輪篩查中，發現24宗新確診病例。

帶特徵風險高87倍

研究團隊利用次世代基因測序技術，成功識別出一系列與鼻咽癌相關的血漿EB病毒DNA分子特徵。結果顯示，血漿中帶有這些特徵的個體，其未來患鼻咽癌的風險是未檢測到EB病毒DNA個體的87倍。

透過EB病毒DNA的血漿檢測，能夠在早期階段發現鼻咽癌，與傳統方法相比，可以更有效提高早期診斷的準確性，降低患者進入晚期的風險，提升存活率。

