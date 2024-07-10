中醫藥 助減治癌副作用

癌症治療常用化療及電療，除了殺死癌細胞外，也會為病人帶來一些副作用，如腸胃不適、脫髮、局部皮膚變黑、口水減少等。在治療期間，中醫可以介入，助患者減少不適。另外，病人最重要是維持好心情，有助加快復原。 註冊中醫師陳翠萍指，化療療程一般做6次，視乎不同癌症和病人情況而定。通常化療後一兩天沒有甚麼感覺，第三、四天開始疲倦、沒胃口，一般到第七至十天白血球最低、抵抗力最差，「因為化療抑制了骨髓造血功能，所以這幾天最好不要出門，減少與朋友見面，在家休息。」

緩解脾胃反應 化療期間西醫會處方止嘔藥，不過患者仍可能出現胃脹、胃頂，不停打嗝，想吃與不想吃之間，甚或有腹瀉、便秘問題。陳翠萍表示，「中醫可處方雲苓白朮等健脾藥，即可緩解肚瀉；便秘則用火麻仁、大黃等通便藥；另外，雞內金及麥芽可幫患者開胃，再配合六神曲幫助消化，便可以全面處理這些脾胃反應。」反胃則可即時焗生薑陳皮水喝，很快見效。

完成化療療程後，即進入另一階段。「此時會用清熱解毒藥，幫助化解化療剩下的毒性；並用生髮防脫髮以及養陰補血藥材，頭髮便很快生長。」陳翠萍續指，「我會建議患者化療開始便先剃掉頭髮，可避免經歷頭髮一撮一撮地脫落而影響情緒。完成治療後長出的新頭髮，絕大部分都愈生愈靚。」 涼血養陰 電療透過高能量輻射殺死癌細胞，皮膚反應就像暴曬完一樣。陳翠萍指電療是火、熱，利用涼血、養陰的藥材應對就最適合，例如沙參、麥冬、玄參、地黃、赤芍等，「這些亦有助頭頸癌電療之後的口水分泌，除了濕潤口腔之外，皮膚也會變好。」至於服用中藥的時間，理論上只要與西藥相隔2.5至3小時便可，「如果想穩妥一些，在化療的前一天、當天和後一天可暫停中藥。」