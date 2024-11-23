中風後失語！「智能復健」重塑言語功能 3個月見成效

54歲游姓男子任職公務員，因突發腦中風送醫，幸運撿回一命，卻因腦損傷出現失語症狀，連自己的名字都說不出來。醫生為游男規劃智能復健方案，以言語治療搭配電流刺激重塑腦活性，經過3個月的復健治療，幫助游男找回言語能力，病情出現好的進展，也大大鼓舞醫療團隊。

羅東博愛醫院復健醫學科李紹安醫生表示，游男使用「重複經顱磁刺激」(rTMS)系統，藉由精準的腦部定位，給予連續短暫重複磁脈衝。1至2個月後游男認知功能明顯恢復，在言語治療師的引導下，他開始能正確回應有關自己的問題、自發地說出完整句子、清晰地表達自己的需求。

機械人復健奏效 提升復健治療效率

另名從事清潔工作的74歲劉姓婦人同月也因急性出血型中風送醫，術後下肢癱瘓，生活無法自理。在智能復健機械人中心，劉婦利用穿戴式裝置下肢智能復健機械人練習行走，在積極訓練下，3個月後她已恢復至可以獨立行走的狀態，並能自行上下樓梯，日常生活能力幾乎完全恢復。

復健醫學科謝有丁醫生解釋，半身癱瘓是中風常見的後遺症，復健機械人能夠以精確和連續的步態模式引導患者行走；此外，高度重複性的訓練也為病人大腦提供了大量穩定且一致的感官輸入，因此大腦能夠逐漸認識和內化正確的行走模式，建立起新的行走經驗和神經路徑。