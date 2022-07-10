中風｜年輕缺血性中風 研究指大多有潛在風險因素

突如其來的中風，多發生在患有三高等會增加血管阻塞的病人身上，尤其是年紀愈高風險亦愈高。最近一項歐洲大型研究發現，三分之二缺血性中風患者都有至少一項未被診斷的相關高危因素，當中以高膽固醇、高血壓及心房顫動最為常見，特別是較年輕的患者及55歲以下有服用避孕藥的女性，更大機會是由未經診斷的病患引致中風。
研究逾四千個案
臨床上，多達八成的中風屬於缺血性，即由血管阻塞所致，餘下兩成則為出血性中風。根據在瑞士洛桑一間醫學中心進行的研究，共分析了4,354名中風個案，當中1,125人在中風前未被診斷有任何中風風險因素。
高膽固醇最常見
結果發現，未被診斷出患有中風風險因素的，其實高達67.7%人患有至少一種風險因素潛伏。在各種因素之中，以高膽固醇最為常見，發生率有61.4%；其次是高血壓，患病率亦有23.7%；亦有10.2%人原來患有可引致心跳異常及血栓形成的心房顫動。研究數據已於歐洲神經科學大會上公布。
輕視風險因素威脅
領導研究的學者指出，除了上述三項風險因素外，研究還發現另外八項因素，包括其他心臟問題、糖尿病、飲食習慣、肥胖、壓力、吸煙及酒精。對於未診斷出風險因素的原因，研究人員相信是由於很多人輕視中風風險因素的威脅，加上這些因素往往不會引起明顯徵狀，令人難以察覺。特別是一些體形正常的人，更容易忽視健康風險；亦有部分人是因為經濟問題而未有接受身體檢查或求醫。