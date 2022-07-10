中風｜年輕缺血性中風 研究指大多有潛在風險因素

突如其來的中風，多發生在患有三高等會增加血管阻塞的病人身上，尤其是年紀愈高風險亦愈高。最近一項歐洲大型研究發現，三分之二缺血性中風患者都有至少一項未被診斷的相關高危因素，當中以高膽固醇、高血壓及心房顫動最為常見，特別是較年輕的患者及55歲以下有服用避孕藥的女性，更大機會是由未經診斷的病患引致中風。

研究逾四千個案

臨床上，多達八成的中風屬於缺血性，即由血管阻塞所致，餘下兩成則為出血性中風。根據在瑞士洛桑一間醫學中心進行的研究，共分析了4,354名中風個案，當中1,125人在中風前未被診斷有任何中風風險因素。