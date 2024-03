乳癌基因檢測｜乳癌基因檢測必看懶人包 檢測費用／流程／功用

乳癌基因檢測費用|檢測費用幾多?

除了功用及流程外,乳癌基因檢測費用亦是不少乳癌患者關心的事宜。現時,每一所醫療機構推出的乳癌基因檢測費用均不同,建議有需要人士可向主診醫生查詢。

此外,亦有團體為了減輕乳癌患者因基因檢測費用帶來的經濟負擔,推出乳癌基因檢測費用資助計劃,為合資格乳癌患者提供全額資助檢測費用,甚至有部分保險公司可以賠償基因檢測費用,詳情可向主診醫生或保險公司查詢。

若想了解更加有關安可待®乳癌腫瘤基因表現檢測的資訊,請瀏覽:https://oncotypedxhk.com/

