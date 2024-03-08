乳癌基因檢測｜乳癌基因檢測必看懶人包 檢測費用／流程／功用

家族病史：直系親屬包括︰母親或姊妹曾經患有乳癌、乳房曾出現腫塊等異常的變化或基因中帶有導致乳癌的變異基因。

家族病史：直系親屬包括︰母親或姊妹曾經患有乳癌、乳房曾出現腫塊等異常的變化或基因中帶有導致乳癌的變異基因。

家族病史：直系親屬包括︰母親或姊妹曾經患有乳癌、乳房曾出現腫塊等異常的變化或基因中帶有導致乳癌的變異基因。

雖然化療是乳癌中常見的治療方案，不過化療會對患者引起不同程度的影響，包括嘔吐、持續性脫髮等，更會引致敗血症、心功能不全等其他疾病。長期而言，會對患者及其家人帶來生活、社交及工作等帶來負擔。事實上，乳癌及化療並非劃上等號，有大型研究顯示，絕大部份早期乳癌患者都不能從化療中額外獲益 1 ，每10個乳癌患者當中，只有2個乳癌患者接受化療後能有額外獲益 2-10 。為了令醫生可以因應患者情況制定最合適與具效益的個人化治療方案，減低患者承受因化療而帶來的副作用和影響，市面上有乳癌基因檢測，有效預測乳癌復發率及評估化療效益。

乳癌基因檢測｜安可待乳癌腫瘤基因表現檢測 免卻不必要化療

乳癌基因檢測可分為兩大類︰1)以精準治療為目的的基因檢測以及2)預測性基因檢測。前者適用於早期入侵性乳癌患者，並符合3大臨床條件：荷爾蒙受體呈陽性 (HR+)、人類表皮生長因子受體2呈陰性 (HER2-)以及淋巴結呈陰性或淋巴結呈陽性 (不多於3個淋巴結)，即可進行乳癌腫瘤基因檢測。相反，後者為遺傳基因檢測，適用於家族中有乳癌病史的女士們，透過血液，檢測體內控制細胞正常生長的基因是否突變，主要偵測的是 BRCA1 和 BRCA2 兩種乳癌基因。通過分析檢測者的基因組，找出家族遺傳性的致癌基因病變，以盡早進行預防性檢查。換言之，越早進行基因檢測，更能評估患上乳癌的風險，以降低發病風險。

市面上有不同品牌的乳癌腫瘤基因檢測，為了確保質素和可信度，建議乳癌患者應選用獲國際醫療指南推薦以及有臨床研究數據驗證支持的乳癌基因檢測。Oncotype DX安可待乳癌腫瘤基因表現檢測被納入各大國際臨床醫療指南並獲得一致推薦，是擁有臨床證據最多及榮獲最高Level 1A等級的乳癌腫瘤基因表現檢測11-16。2023美國乳癌醫學指南(NCCN)將Oncotype DX®安可待®列為「首選」，且是唯一可預測化療效益的乳癌腫瘤基因檢測，「強烈建議Strongly consider」醫生可為合適的早期乳癌患者，選擇 21-gene RT-PCR assay (即OncotypeDX®安可待®)基因檢測，用以評估免化療的可能性。

整個基因檢測過程亦相當簡單，當患者完成手術切除腫瘤後，醫院會將腫瘤組織樣本送往美國實驗室進行測試，約7-10個工作天後便會完成樣本分析，醫生會獲得檢測報告。

基因檢測報告會提供三項重要資訊，包括患者的乳癌復發指數TM、乳癌復發率以及化療效益率，協助醫生為患者制定最合適與具效益的個人化治療方案。復發指數*數值介乎0至100，數值介乎0至25即代表除了荷爾蒙治療外再加入化療，患者未必能從化療中獲益；反觀，數值介乎26至100，即代表患者除了荷爾蒙治療再加入化療，患者有機會從化療中獲益。當醫生和患者掌握更全面的數據，就能夠避免出現過度治療，將治療對患者的影響減至最低。