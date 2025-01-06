事半功倍 揀啱時間進食 更能控制血糖？

下午5時後攝取的熱量若超過每日總熱量攝取的45%，可能會使血糖水平顯著升高，增加患糖尿病及心血管疾病的風險。

很多人三餐不定時，甚至因為趕時間而不吃早餐，午餐亦可能因為工作而草草了事，然後靠一頓豐富的晚餐緩解。但有研究發現，進餐的時間可能與所吃的食物同樣重要，下午5時後攝取的熱量若超過每日總熱量攝取的45%，可能會使血糖水平顯著升高，增加患糖尿病及心血管疾病的風險。

早食組葡萄糖耐受性較佳

該項由西班牙一間大學進行的小型研究，共有26名年齡介乎50至70歲的人參與，他們全部都有超重或肥胖問題，並確診患有糖尿病前期或二型糖尿病。參加者透過手機應用程式追蹤日常的飲食習慣，並根據進食時間分為兩組，早食組主要入夜前攝取大部分熱量，晚食組則在下午5時後攝取45%或更多的熱量。

結果發現，即使兩組參加者晚餐選擇相似的食物，且攝取的熱量亦相同，但不論他們是否患有糖尿病，其葡萄糖耐受性均較差，反映進食時間在調節血糖可能扮演關鍵的角色。有關研究已刊載在《Nutrition & Diabetes》。