人與自然息息相關 冬三月宜早睡晚起 藏精以待春生

中醫認為人生活於天地之間，體內的氣血運行、陰陽變化，皆與四時氣候相呼應，結合出「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎」的養生精髓。所以踏入冬季的3個月，大家宜早睡晚起，必待日光，無擾乎陽，藏精以待春生，以保護陽氣、養精蓄銳。

注意避寒護陽

除了以四季為界，中醫亦重視廿四節氣的精微變化，因為節氣代表太陽照射角度的轉換，影響氣候、作息與人體節律，而人體的氣機也隨節氣而循行，因此大雪節氣過後，冬至之前的時間，陰寒之氣漸盛，需要注意避寒護陽。

冬季五行屬水，主腎，氣候以寒為令。寒氣為陰邪，性「主收引、主凝滯、主痛」，易使人體氣機收斂、血脈凝滯。若保暖不足或體質虛寒，便容易出現寒主收引，即寒邪使氣血收縮、筋脈緊束，如深入臟腑則易傷陽氣，導致「腎陽不足」或「脾胃虛寒」，並引起：