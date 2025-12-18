人與自然息息相關 冬三月宜早睡晚起 藏精以待春生

中醫認為人生活於天地之間，體內的氣血運行、陰陽變化，皆與四時氣候相呼應，結合出「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎」的養生精髓。所以踏入冬季的3個月，大家宜早睡晚起，必待日光，無擾乎陽，藏精以待春生，以保護陽氣、養精蓄銳。
注意避寒護陽
除了以四季為界，中醫亦重視廿四節氣的精微變化，因為節氣代表太陽照射角度的轉換，影響氣候、作息與人體節律，而人體的氣機也隨節氣而循行，因此大雪節氣過後，冬至之前的時間，陰寒之氣漸盛，需要注意避寒護陽。
冬季五行屬水，主腎，氣候以寒為令。寒氣為陰邪，性「主收引、主凝滯、主痛」，易使人體氣機收斂、血脈凝滯。若保暖不足或體質虛寒，便容易出現寒主收引，即寒邪使氣血收縮、筋脈緊束，如深入臟腑則易傷陽氣，導致「腎陽不足」或「脾胃虛寒」，並引起：
- 手腳冰冷、關節僵硬
- 腰痠背痛、氣血不暢
- 消化不良、胃寒脹氣
- 女性經痛、血塊多
飲食溫補為主
因此，冬天養生的關鍵在「藏」和「溫」。起居上宜早睡晚起、避寒就溫；運動宜柔和緩慢，如太極、散步、伸展，避免大汗淋漓，以免陽氣外洩。飲食則以溫補為主，多食薑、葱、羊肉、黑豆、枸杞、山藥、合桃等，忌食冰冷瓜果與生冷食物。
如覺天寒地凍，除了穿衣保暖外，更可運用中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的暖身養腎效果，例如每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘，亦可以暖包敷腹部或腰背10至15分鐘，幫助緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。