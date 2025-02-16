今日開始戒廢水？研究指含糖飲料增年輕人患糖尿病及心血管病風險

近年各式茶飲大行其道，但這些含糖飲料對健康的危害卻可能不淺。最新研究便指出，全球每年新增的220萬宗糖尿病及120萬宗心血管疾病個案，都可能與經常飲用含糖飲料有關，特別是年輕糖尿病患者更可能跌落高糖陷阱。

年輕患者更大比例與含糖飲料相關

根據一項在《Nature Medicine》發表的研究顯示，單在2020年，全球新增約220萬宗二型糖尿病，以及120萬宗心血管疾病個案，都可以歸咎於經常飲用含糖飲料，當中年輕患者的數目雖然不多，但更大的比例是由含糖飲料所致。

研究顯示，特定族群更容易受到含糖飲料的影響，包括男性、年輕人、高學歷者及城市居民，而含糖飲料引起的二型糖尿病病個案在45至49歲族群中最為常見，但比率最高則是較年輕的25至29歲群組。至於心血管疾病，年紀愈大患病風險亦愈高，但受含糖飲食的影響則隨年齡增長而下降。