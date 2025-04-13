他「重度心衰竭」移植成功救命 帶著新心臟重啟人生

66歲的鄭先生長期患有心臟衰竭，曾接受心臟瓣膜更換手術，得以回復正常生活，甚至能獨力照顧罹癌妻子，在陪伴妻子走完人生最後一段路後，卻發現自己的心臟也慢慢失去活力，在各種藥物的幫助下仍惡化成重度心衰竭，最後的一線希望只有心臟移植手術。

心臟癌症惡名昭彰 末期心臟衰竭仰賴移植手術 嘉義長庚醫院心臟外科醫生黃耀廣表示，心臟衰竭有「心臟癌症」之稱，心臟衰竭原因包含高血壓、冠心病、心肌病變等，其中心臟移植手術為末期心臟衰竭最有效之治療方式之一。 黃耀廣醫生進一步說明，鄭先生在等心期間，因擔心移植手術風險錯過了幾次移植機會，但隨著心臟的持續惡化，在某日他突然失去呼吸心跳，被緊急送到急診，經急救後裝上體外心肺、短效型心室輔助器，支撐著他等待有緣的心臟再次出現。

移植心臟手術成功 搭配心肺復健恢復健康 所幸，適合鄭先生的移植心臟出現了，嘉義長庚心臟移植團隊包括醫生、體循師及開刀房團隊立即前往捐贈醫院取回心臟，同時，在嘉義長庚的心臟外科團隊也著手進行心臟移植手術準備，歷經248分鐘後，把這顆合適的心臟移植到鄭先生的身上，在團隊照顧下，移植後第58天轉至普通病房，配合著心肺復健計劃，現在，鄭先生即將準備帶著一個不同的心臟與胸懷，回到自已的家中，繼續體驗嶄新人生。

移植醫學複雜性高 感謝捐贈者遺愛人間 嘉義長庚院長楊仁宗指出，移植醫學牽涉的醫學專科非常廣泛，也感謝捐贈者遺愛人間的善心，醫療團隊將承接起病人與家屬的心願，透過移植手術將病人的生命力種植於受贈者上，重啟人生。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】