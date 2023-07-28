保健 | 依飛科技最快1分鐘 助大眾全面鞏固健康

香港生活節奏急速，任何事都講求效率；說到保健，香港人當然都要快靚正！健康品牌依飛一直致力於利用獨創科技實踐「科技型大眾健康工程」，希望大眾所享受的保健服務不僅僅是「家樓下」觸手可及般方便，更能高效體驗。其「超級依飛神筆」服務已做到每日每次最快1分鐘，已經有效幫助大家鞏固個人健康。
應用專利核心技術 目標精準 時間短 效果顯著
「超級依飛神筆」由專利微觀物理能量技術精準賦能、結合中醫經絡學理論與實踐，開發為非侵入式、非刺激式光能保健設備。「超級依飛神筆」擁有784份eefit能量光源，每次理療時間已縮短至1分鐘，用家只需簡單坐下，閉目養神，其釋出4-20微米波⻑的能量就會被皮膚和經絡穴位迅速吸收，達成與身體同頻共振效應。療程有助補氣活血、打通穴道、疏通經絡、活化細胞組織、紓緩疼痛、提升睡眠質量、美容養生。
九成用家感全身放鬆 有效紓痛 改善亞健康
根據世界衛生組織（WHO）最近公布的一項預測性調查，有指全世界亞健康人口總比例已佔75%，亞健康成為全球最為關注的議題之一。亞健康人士多數體質較弱，抵抗力不足以致更容易生病、形成痛症、渾身乏力、睡眠品質不佳、面色暗啞等，可對日常生活造成負面影響。
經依飛專業職員使用「超級依飛神筆」在經穴和淋巴系統的調治，過程中發現90%以上用家經「超級依飛神筆」照射數分鐘後，均感到全身放鬆、有效緩解疲勞及疼痛。堅持每天繼續使用的情況下，面色更明亮潤澤、有效改善睡眠質素，更精力充沛，以往多種不適症狀得以減輕或逐漸消失，實證通過經絡調整可改善身體內部機能，有效調治有明顯亞健康問題人士。
每日使用人數3000+ 用家親身分享功效
「超級依飛神筆」每日有多達三千多人使用，更有大量真實用家實證功效：
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洪先生（使用「超級依飛神筆」服務約半年）
洪先生為頑症康復者，之前經過商場時獲依飛介紹光能墊，試坐一兩次後感覺血氣運行更順暢，便繼續使用依飛服務，大大幫助身體機能回復。「我大半年前接觸到『超級依飛神筆』，約1月中開始使用，失眠、耳暈、夜尿、腰椎痛和腳痹等問題也有顯著改善；亦購買了依飛神筆及活絡儀2在家日常保健用，現在身體都得到全面療養和改善。」
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陳小姐（使用「超級依飛神筆」服務約一個月）
「兩年前開始察覺身體不同部位有痛症問題，如頭痛、肩頸痛。後來在家附近經過依飛，起初試坐光能墊認為效果不錯，當時也買了依飛產品回家作保健。」依飛職員有見陳小姐早前因夜班工作，睡眠不足致身體及精神變差，容易感到疲累，便建議她試用「超級依飛神筆」。「經了解到『超級依飛神筆』有助改善睡眠質素及精神，我二話不說便購買了他們的1個月的月票！每次使用10分鐘，現在經過1個月，整個人明顯更精神，睡得更好，不像以往容易感到疲累。」
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黃小姐（使用「超級依飛神筆」服務約半年）
黃小姐一直受睡眠問題所困擾，雖未嚴重至失眠，但整體就是睡得不太好。 為了改善睡眠問題、促進微血液循環及調理氣血，她於一月中獲介紹開始使用「超級依飛神筆」服務。「我第一次使用時已經感覺睡意快速來襲，之後便繼續使用並購買服務套票。每次坐9分鐘，現時睡眠質素有明顯改善，微血液循環亦更暢順，夜尿次數比以往大大減少！」
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梁小姐（使用「超級依飛神筆」服務約一個月）
「我從小到大也有失眠問題，雖然無奈地習慣了，但依然有一定困擾程度。就是在一個半月前，剛好附近商場的依飛設有『超級依飛神筆』服務，指有助針對改善失眠，便打算試坐一下。」梁小姐購買了套票後，每次使用6分鐘。一開始使用已經覺得對睡眠有改善，連續使用兩星期後，夜尿及半夜突然醒來的次數大幅減少。
「超級依飛神筆」能夠補氣活血、打通穴道、疏通經絡、活化細胞組織、紓緩疼痛、提升睡眠質量、美容養生。
只需$688，30日無限使用。(不限次數，每次一分鐘)
依飛分店選址民生商場，二十多間分店網絡覆蓋港九新界。無論香港人生活節奏有多快，梗有間依飛門店就你方便，鞏固健康從此話咁易！
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