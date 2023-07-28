保健 | 依飛科技最快1分鐘 助大眾全面鞏固健康

香港生活節奏急速，任何事都講求效率；說到保健，香港人當然都要快靚正！健康品牌依飛一直致力於利用獨創科技實踐「科技型大眾健康工程」，希望大眾所享受的保健服務不僅僅是「家樓下」觸手可及般方便，更能高效體驗。其「超級依飛神筆」服務已做到每日每次最快1分鐘，已經有效幫助大家鞏固個人健康。

應用專利核心技術 目標精準 時間短 效果顯著

「超級依飛神筆」由專利微觀物理能量技術精準賦能、結合中醫經絡學理論與實踐，開發為非侵入式、非刺激式光能保健設備。「超級依飛神筆」擁有784份eefit能量光源，每次理療時間已縮短至1分鐘，用家只需簡單坐下，閉目養神，其釋出4-20微米波⻑的能量就會被皮膚和經絡穴位迅速吸收，達成與身體同頻共振效應。療程有助補氣活血、打通穴道、疏通經絡、活化細胞組織、紓緩疼痛、提升睡眠質量、美容養生。

九成用家感全身放鬆 有效紓痛 改善亞健康

根據世界衛生組織（WHO）最近公布的一項預測性調查，有指全世界亞健康人口總比例已佔75%，亞健康成為全球最為關注的議題之一。亞健康人士多數體質較弱，抵抗力不足以致更容易生病、形成痛症、渾身乏力、睡眠品質不佳、面色暗啞等，可對日常生活造成負面影響。

經依飛專業職員使用「超級依飛神筆」在經穴和淋巴系統的調治，過程中發現90%以上用家經「超級依飛神筆」照射數分鐘後，均感到全身放鬆、有效緩解疲勞及疼痛。堅持每天繼續使用的情況下，面色更明亮潤澤、有效改善睡眠質素，更精力充沛，以往多種不適症狀得以減輕或逐漸消失，實證通過經絡調整可改善身體內部機能，有效調治有明顯亞健康問題人士。