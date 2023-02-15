停經後又來月經代表回春？小心子宮內膜癌搵上門

更年期婦女是罹患子宮內膜癌的高危險族群，雌激素過度的刺激是導致子宮內膜癌常見的因素。

門診上偶然發現57歲婦人點滴出血已經3個月，婦人還以為是自己回春，醫師建議先去婦產科檢查，醫院超音波檢查看到子宮內膜增厚，幸好子宮鏡檢查排除惡性病變，追問發現原來是婦人為保持青春活力，長期服用胎盤素，建議停用以後就沒再出血。

停經後又出血 非月經來潮實為疾病

中醫師賴睿昕解釋，更年期婦女停經後又發生陰道不規則的出血，在清代《傅青主女科》就有提到：「婦人有年五十外，或六七十風，忽然行經者，或下紫血塊，或如紅血淋，人或謂老婦行經，實非經也」，「乃肝不藏，脾不統之故也」這種現象在中醫來看並非月經來潮，而是疾病的反應。

更年期後正常來說是一滴血也沒有，只要是出血就算不正常，更不可能有返老還童之說。但是有些婦女會在更年期過後，長期補充女性荷爾蒙、雌激素，如果突然停用荷爾蒙亦會造成出血，所以停經後出血的原因可大可小，賴睿昕醫師說明，最常見的為萎縮性子宮內膜炎，老年性陰道炎、子宮頸息肉，但是也可以很嚴重如子宮內膜癌、子宮頸癌、卵巢癌等。通常出血時間愈長或是出血量愈多，其患惡性腫瘤的的可能性較高。

依照出血量、色、質、味 辯證用藥

中醫師通常針對陰道異常出血的量、色、質及氣味，並結合患者的其他症狀及全身情況綜合分析，給予辨證用藥。

出血色淡、質不濃稠，並有倦怠無力，氣短懶言且自覺小腹有空空等症狀，屬於氣虛證，常使用補中益氣湯配合完帶湯治療。

出血量不多，顏色鮮紅、質稠，同時表現 腰痠腿軟，咽乾口燥，陰道乾澀灼痛或陰癢等症狀，屬於陰虛證，常使用滋陰降火湯湯配合一貫煎治療

出血見有帶下量多，色黃、有臭味，表兼有濕熱 ( 或濕毒 ) ，屬於虛中夾實證，這時中醫常使用龍膽瀉肝湯和八味帶下湯治療。

陰道出血量時多時少，顏色紫黯有塊，同時見有小腹疼痛拒按，按壓有刺痛感，或者小腹有腫塊的，便屬於血瘀證，這時會使用少婦逐瘀湯和大黃蟅蟲丸治療。

賴睿昕醫師指出，臨床上停經後出血不一定都與婦科有關，因為胃腸道病變引發肛門出血，或是泌尿系統的毛病而從尿道口出血，此二處的出口與陰道恰為鄰居，常被誤認。慢性疾病如高血壓或心血管疾病接受抗凝血劑治療後，也會引起停經後的陰道出血，所以發現異常出血，應立即就醫檢查確診，才能及早治療。

雌激素過度刺激恐致子宮內膜癌 這些異常要注意

更年期婦女是罹患子宮內膜癌的高危險族群，雌激素過度的刺激是導致子宮內膜癌常見的因素，賴睿昕醫師提醒，體型肥胖，初經來得早，晚停經的婦女(大於52歲)，從未生育過的女性要特別注意，常見的異常症狀包括：

停經後出血

經期不規則

經血變多等異常出血

持續性陰道出血或紅色分泌物

貧血

倦怠

下腹疼痛

若能及時警覺自身健康異狀並就醫，依照醫囑進行檢查，透過子宮鏡檢查及內膜切片證實病灶，及早接受治療，阻斷疾病進展，再藉由中醫調整陰陽氣血，可以穩定女性荷爾蒙，減低罹患子宮內膜癌的機會。而糖尿病、高血壓、多囊性卵巢症候群，以及愛吃紅肉或脂肪的食物的女性，則要提高警覺陰道是否有出血。當發現有任何惡性腫瘤的可能，要先以手術為優先考量，中醫做後續的調理避免再度復發。

賴睿昕醫師分享，當停經後又異常出血也容易引起貧血，此時應注意飲食調養，多吃含優質蛋白質的食物，如肝、雞蛋、牛奶和瘦肉等。還有含有豐富的鐵和葉酸的綠葉菜和水果，如菠菜、芹菜、油菜、櫻桃、莧菜、薺菜、蕃茄、柑橘、桃李、鳳梨和紅棗等，對避免產生或減緩停經後出血的程度，會有很大的幫助。