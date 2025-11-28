健康研究所｜喝牛奶能「養胃」？ 小心反有機會誘發胃酸倒流

坊間流傳「胃痛時喝杯牛奶就會好」是否屬實？腸胃肝臟科專科曾啟鋒醫生表示這純屬誤解，他指出：「全脂牛奶含有大量脂肪，會抑制下食道括約肌的功能，並延長胃部排空時間，進而增加胃酸倒流的風險。」除牛奶外，全脂羊奶或以全脂奶製成的芝士亦可能誘發或加劇胃酸倒流。

出現症狀應及早求醫

要有效處理胃酸倒流，首先需確認病情及了解其嚴重程度。若患者反覆出現「火燒心」或口酸等症狀，醫生通常會建議患者進行胃鏡檢查，以觀察食道及胃部交界處是否有發炎或潰瘍的情況。部分患者更需接受24小時食道酸鹼度測試等檢查。曾醫生補充，胃酸倒流的嚴重程度並非單純取決於患病時間長短，有些患者雖然病發時間不長，但胃酸倒流次數頻密，亦可能導致食道大面積發炎，長期下去更有機會引起嚴重併發症。因此，如出現胃酸倒流症狀，應及早求醫及接受治療。