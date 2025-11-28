健康研究所｜喝牛奶能「養胃」？ 小心反有機會誘發胃酸倒流

坊間流傳「胃痛時喝杯牛奶就會好」是否屬實？腸胃肝臟科專科曾啟鋒醫生表示這純屬誤解，他指出：「全脂牛奶含有大量脂肪，會抑制下食道括約肌的功能，並延長胃部排空時間，進而增加胃酸倒流的風險。」除牛奶外，全脂羊奶或以全脂奶製成的芝士亦可能誘發或加劇胃酸倒流。
出現症狀應及早求醫
要有效處理胃酸倒流，首先需確認病情及了解其嚴重程度。若患者反覆出現「火燒心」或口酸等症狀，醫生通常會建議患者進行胃鏡檢查，以觀察食道及胃部交界處是否有發炎或潰瘍的情況。部分患者更需接受24小時食道酸鹼度測試等檢查。曾醫生補充，胃酸倒流的嚴重程度並非單純取決於患病時間長短，有些患者雖然病發時間不長，但胃酸倒流次數頻密，亦可能導致食道大面積發炎，長期下去更有機會引起嚴重併發症。因此，如出現胃酸倒流症狀，應及早求醫及接受治療。
長效型藥物全日控制症狀
曾醫生提醒：「調整生活習慣與藥物治療同樣重要，兩者配合才能達到最佳療效。」在飲食方面，患者應減少攝取高脂、朱古力、咖啡及酒精等容易誘發胃酸倒流的食物，進餐時應細嚼慢嚥，避免暴飲暴食。晚餐與就寢時間應相隔至少兩小時，以減少夜間胃酸倒流的機會。
除了生活習慣的調整，合適的藥物治療亦不可或缺。對於反覆發作的患者，目前常用的治療方案為質子泵抑制劑(PPI)，透過抑制胃壁上負責分泌胃酸的質子泵，從源頭減少胃酸分泌。傳統質子泵抑制劑需於餐前半小時服用以達最佳效果，然而部分患者仍會在晚間出現症狀而影響睡眠。近年亦有長效型質子泵抑制劑，其延遲釋放技術能使藥物分段釋放，患者每日僅需服用一次，且無需餐前服用，藥效維持時間可達24小時，有助於降低夜間胃酸倒流症狀的發生。
睡前一杯牛奶反加劇症狀
曾醫生分享一個真實個案：一名約40歲任職廚師的患者，因工作關係長期飲食不定時，經常深夜進餐，並習慣於睡前飲用牛奶緩解胃部不適。然而症狀不但未見改善，反而更頻繁於凌晨感到胸口灼熱而驚醒。經胃鏡檢查後發現其食道超過一半已發炎。他後來接受長效型質子泵抑制劑治療，並依醫生指示調整進餐時間、避免於睡前進食及喝牛奶，症狀才逐漸得到改善。
以上資訊由曾啟鋒醫生提供