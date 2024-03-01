健康研究所｜長期便秘致憩室炎 嚴重者或需切腸 微創手術助患者縮短恢復期

便秘除了令人感到不適外，亦有機會令人有口氣和長痔瘡，長期下去甚至有機會令腸道長出「氣泡」！當腸內持續受壓，腸道較薄弱的地方便會形成如氣泡般的憩室。外科專科甘明豪醫生稱：「憩室症患者不一定有病徵，但當憩室受感染發炎時，憩室炎或會導致患者腹痛或發燒。」如患者病情危急，已出現腸穿孔或化膿等問題，便需要接受手術作治療。 憩室炎或併發腸穿孔 需施緊急手術 腸臟由多層組織如黏膜、肌肉層和漿膜所構成，當腸內壓力增加，內壁或黏膜便有機會被推到肌肉層外，形成憩室。憩室症患者或沒有病徵，但當憩室發炎時，則會出現腹痛或發燒等症狀。

憩室炎分為緊急和慢性兩類，治療方案亦有分別。甘醫生表示：「緊急但情況輕微的患者可接受保守治療，如體外引流或注射抗生素；若患者病情危急，已出現腸穿孔或腹腔積膿，便可能需要進行緊急手術。」至於會重覆發炎即慢性憩室炎患者，一般建議在康復後接受大腸鏡檢查，以排除其他疾病，後續或需進行手術作根治性治療。

病情嚴重應採 用 開腹手術 惟住院時間 較長 如患者需接受手術治療，也有傳統開腹手術和微創手術之分，主要取決於患者的身體狀況和病情嚴重程度。若患者病情相對穩定，只是對保守治療如注射抗生素等無效，可選擇接受微創手術。如果患者的憩室炎不斷復發，也可接受微創手術以切除受影響的腸道。

甘醫生亦提到：「如患者情況已嚴重至腸穿孔或積膿，甚至敗血病，因情況危急，需要與時間競賽，便應進行傳統開腹手術。」不過，開腹手術傷口較大，或會較易發炎，亦容易出現心肺功能併發症，患者可能需較長的住院時間。 進行 微創手術復原 較快 亦適用於 較複雜病情 選擇微創手術的患者需進行全身麻醉，醫生會在肚臍的切口放入腹腔鏡，先觀察患者腸臟情況，再經其餘3至4個5至12毫米的切口放入儀器，切除受影響的腸臟。如患者適合即時完成大腸重建術，醫生便會用手術釘裝槍接合起兩邊大腸。甘醫生指出：「微創手術與傳統開腹手術的成效沒有分別，但微創手術因切口小，患者術後痛楚亦較少，能更快復原，可縮短住院時間。」

一名年約60歲的患者，在兩個月內因憩室炎而兩度求醫，兩次皆需要注射抗生素控制炎症。惟事隔數月，他再因左腹痛而緊急入院，但病情已演變至需動刀治療。患者的炎症由腹部正中間的橫結腸，延至左腹降結腸，施行微創手術有一定難度。最後醫生透過微創手術，成功將患者部分腸臟與其他器官如胰臟、脾臟、下腹盆腔等分離，並切除有憩室的大腸，再接駁好健康的腸道。雖然是次手術耗費較多時間，不過患者復原情況良好，約5天便能出院，減少了對生活的影響，術後亦再沒有因為憩室而出現腹痛的情況。

以上資訊由甘明豪醫生提供

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