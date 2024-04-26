健康解碼｜強肌肉 護關節 避免痛症困擾 補充關節營養 留意成份 針對性補強

坐姿欠佳或經常跑跑跳跳，容易令關節承受龐大壓力而出現痛症，一旦疏於應對，長遠有機會損害活動能力。生活上，很多大大小小動作也會傷害關節，加速關節退化，除了矯正這些不良動作外，亦可以透過攝取營養強化肌肉及關節，雙管齊下，避免痛症發生。 糾正壞姿勢 紓緩關節壓力 有調查發現接近九成人曾受關節困擾，其中膝關節為最常出現痛症的位置。骨科專科醫生袁智斌指出，日常生活中不少動作及習慣會增加關節承受的壓力，例如經常坐下而令體重增加、運動不足及姿勢不良等，長遠會增加患上痛症風險。他舉例，上落樓梯時，髕股關節承受反作用力為體重的三倍；蹲跪及跳躍時更分達到八倍及二十倍。

此外，大約六成五受訪者表示在家工作對關節健康影響較少，甚至沒有影響，袁醫生對此表示，在家工作是隱藏著不少危機︰「很多人會坐在沙發工作，但卻是不適合的地方，容易令人彎腰駝背、頭向前傾。亦有人會選擇在床上工作，不僅破壞姿勢，更會增加關節及背部疼痛風險，甚至會干擾睡眠習慣。」 袁醫生提醒在家工作人士使用電腦時，應配備鍵盤及滑鼠，亦可利用手提電腦支架，將螢幕平齊與眼睛水平，並且每半小時起身活動，例如舉高手臂或兩側伸展。

植物雙肽蛋白 助肌肉合成 除了留意及矯正不良姿勢外，註冊營養師黃兆章建議可多攝取含有蛋白質成份的食物，例如雞蛋、奶製品及豆類等︰「關節疼痛與蛋白質不平衡有關，部份蛋白質能夠減輕發炎，修補組織及生長發育，促進肌肉合成。進食時，可選擇植物性蛋白質，脂肪含量較低，不易致肥。」 不過，單從飲食未必能夠攝取到足夠營養，尤其有助滋潤及保護關節的玻尿酸，更會隨年月而流失。黃兆章指出，玻尿酸是人體關節及眼睛液體中的天然物質，可以減少關節在運動中摩擦，並且延緩軟骨退化，具有減少膝關節發炎及不適症狀的作用。

近年，不少市民或透過服用保健品修護關節，黃兆章建議，可選擇含有優質蛋白質、植物雙肽蛋白及玻尿酸成份的保健品，其中近年較為流行的肽（Peptide）能夠產生胺基酸，促進組織、肌肉及骨骼等健康，其中植物雙肽蛋白能夠更好地吸收胺基酸，幫助肌肉合成。他補充，透過營養補強同時，亦應多做拉筋及強化肌肉運動，例如水中慢跑及水中有氧運動，均對關節壓力較少，可以藉此利用水的自然阻力鍛鍊力量及協調性。 骨科專科醫生袁智斌醫生及註冊營養師黃兆章提醒，如市民有感關節疼痛及不適，應及早尋求醫護人員及專業人士協助。如有意選擇保健品修護關節，應向註冊營養師查詢，選擇適合個人的保健產品。