健康解碼｜「生蛇」會增加心血管疾病風險 及早接種預防疫苗 提升保護功效

帶狀疱疹俗稱「生蛇」，不少人以為「生蛇」單單影響皮膚，但原來同時與心血管疾病關係密切。心臟科專科王泰鴻醫生指出，「生蛇」後第一星期內，患者出現心肌梗塞的風險較一般人高約68%，而中風風險亦高出80%，而心血管疾病患者更是「生蛇」高風險人士，建議患者及早接種預防帶狀疱疹疫苗（簡稱蛇針），預防「生蛇」及其引伸的後遺症風險。 「生蛇」是由水痘帶狀疱疹病毒（Chicken-pox / Varicella-zoster virus，VZV）引起。感染水痘並痊癒後，病毒會潛伏在神經系統內，當免疫力因年齡增長、壓力、癌症、類固醇藥物等因素而導致下降時，潛伏體內的病毒便會乘機大量繁殖及攻擊脊髓的「背根神經節」，並隨著神經線而行，導致附近的皮膚表面出現水泡狀紅疹，就如一條蛇圍在身體的一邊，因此俗稱「生蛇」，發病位置常見於背部及腰側。患者一旦「生蛇」，有機會在未出現紅疹前已有發燒及感到疼痛；發病後三日內，紅疹位置會有如火燒、電擊、針拮的強烈劇痛。

「生蛇」與心血管疾病具雙向性影響 雖然「生蛇」徵狀始於皮膚，但王泰鴻醫生表示，「生蛇」病毒亦會隨血液於身體遊走，有機會令血管中的斑塊出現炎症，造成血管急性梗塞，從而誘發急性心血管疾病，例如心肌梗塞、缺血性中風等。 「研究顯示，心血管疾病患者在『生蛇』後，首星期出現心肌梗塞風險較一般人增加68%；而『生蛇』後一個月內中風機會亦較常人增加近8成，且風險於1年後仍存在；此外，如果有出現『生蛇』上眼的患者，第一個月中風風險更會增加兩倍。同時『生蛇』與心血管疾病的影響也是雙向性，患有心血管疾病的病人亦是『生蛇』的高危人士，由於身體免疫系統減弱，導致『生蛇』風險增加34%，所以絕對不能掉以輕心。」

如患者不幸出現「生蛇」徵狀，現時一般可使用抗病毒性藥物治療，如出現疱疹後神經痛的頑抗痛症，會按病情處方神經痛藥物如三環抗憂鬱劑、抗腦癇藥或鴉片類藥物治療和紓緩痛楚。對此，王泰鴻醫生強調預防勝於治療的重要性。 多個權威組織建議接種新一代疫苗 根據美國疾病控制及預防中心（CDC）、美國心臟協會（AHA）及美國糖尿學會（ADA）的建議，50歲以上及18歲或以上高風險人士，接種新一代重組疫苗（Recombinant, Adjuvanted Vaccine），需要接種兩針劑，第二劑與第一劑接種時間相隔2-6個月，以達到88%保護率，成效更最少長達11年，亦由於新一代疫苗是篩選出部分所需的病原蛋白質，因此不會因接種而引起「生蛇」現象。此外，由於舊疫苗屬活體疫苗，因此先天或後天免疫系統不全的患者，較適合接種新一代重組疫苗。

70歲的陳先生（化名）本身患有糖尿病及心臟病，屬「生蛇」高危人士。起初因為怕打針而拒絕醫生的建議接種「蛇針」，惟其後遇到友人不幸「生蛇」，需要服用多種藥物，但仍然劇痛得難以忍受，頓時心生畏懼，於是立即遵循醫生建議接種「蛇針」，提升自身保護力，免受皮肉疼痛之苦。 王泰鴻醫生提醒，預防「生蛇」各有不同方案，各有其成效及副作用，特別是有心血管疾病風險的患者，應與醫生商討，選擇最合適的方案。