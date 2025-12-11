健康解碼｜糖尿病與心、腎關係密切 管理血糖可保心護腎

糖尿病病情若控制不佳，體內過高的血糖便會慢慢破壞血管，對不同器官造成影響，導致糖尿心及糖尿腎等併發症，嚴重時更可能引致器官衰竭。要預防糖尿病併發症，患者不能因初期沒有症狀便掉以輕心，除了定期監察病情，亦應依從醫生指示用藥及保持良好的生活習慣。 糖心腎 環環相扣 內分泌及糖尿科專科醫生丁昭慧表示，糖尿病與心臟及腎臟有密切的關係，而且是環環相扣，首先是糖尿病會導致心臟及腎臟問題，例如冠心病、心臟衰竭及腎衰竭等。以腎衰竭為例，本港晚期腎衰竭並需要接受洗腎的患者中，約一半人都是糖尿病患者。另外，不少糖尿病患者都有高血壓及高膽固醇，因為它們與糖尿病的風險因素相似，一旦同時患有「三高」，病情控制或會更複雜。最後，當糖尿病患者的腎功能下降時，其血壓控制會變差，體內亦會出現更多發炎因子，對心臟的泵血功能有影響；而當患者出現心臟衰竭時，腎臟的血液循環會受到影響，有機會引致腎功能出現問題。因此，適當處理及控制糖尿病對保護心臟及腎臟非常重要。

要治療糖尿心及糖尿腎，傳統上醫生會處方糖尿病藥物及降血壓藥物RAS抑制劑，可有助控制血糖及保護心腎。然而，若患者的病情控制不理想，醫生可選用的藥物則有限。 新型藥物 護心腎 近年，醫學界出現新一代糖尿病藥物，包括SGLT2抑制劑及GLP-1受體促效劑，前者對患有心臟衰竭及腎功能衰退的患者有保護作用，亦可減慢病情惡化速度及降低入院率，後者則可針對肥胖引致的心臟衰竭及腎功能衰退，亦有助減少蛋白尿。除了藥物治療外，丁醫生又提醒患者應改善生活習慣，減少外出用餐及攝取鹽份，以及多吃高纖蔬果，而吸煙人士則應及早戒煙。

現年50多歲的吳女士（化名）患有糖尿病多年，但因無症狀而沒有積極治療，雖然偶爾接受身體檢查時曾發現有少許蛋白尿的情況，但亦無多加留意。有一次，她因腳腫及氣喘求醫，接受檢查後才發現蛋白尿情況頗為嚴重，腎功能已變差，醫生立即為她調教藥物，並處方降血壓藥及SGLT2抑制劑，希望她能盡快控制病情。其後，她的腎功能得以穩定，蛋白尿情況亦由嚴重變為輕微，並且再無出現腳腫，生活質素大有改善。 丁醫生建議，像吳小姐這類糖尿病患者，應可最少每年進行一次驗血及驗尿，以檢查腎小球過濾率及有否出現微蛋白尿，從而評估腎功能。就心臟而言，患者應多留意自己有否出現症狀，以及透過驗血檢查NT-proBNP指數，評估心臟衰竭的風險，若有懷疑便可進行心臟超聲波檢查心臟結構及泵血情況。

丁昭慧醫生提醒，治療糖尿病及預防心腎併發症有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

內分泌及糖尿科專科丁昭慧醫生