健康解碼｜胸肺復康計劃 助慢阻肺病患者改善生活

患上慢性阻塞性肺病，經常要出入醫院，會怕「唔夠氣」而不敢外出？有老人科專科醫生指，這類患者平日有機會出現缺氧及氣喘等症狀，令日常生活大受影響，甚至可能會有焦慮症。如果想改善生活，患者可參加胸肺復康計劃，接受專業醫療團隊提供的訓練，減少氣促及增強體能，降低因急性病發而入院的次數，從而提升生活質素。 慢阻肺病可致心臟衰竭 肺氣腫和慢性支氣管炎是形成慢阻肺病最常見的問題，患者的呼吸系統因長期受到破壞，導致呼吸道出現阻塞及收窄，令肺部難以呼吸空氣，從而出現缺氧、氣喘、咳嗽和痰多等徵狀。老人科專科醫生丁琦指，要判斷患者的病情，首先要了解其病歷，包括患者平日有否吸煙或吸食二手煙、因呼吸困難而要入院的次數、咳痰的次數及顏色等：「還要做肺功能測試及照X光，有時會發現患者有肺氣腫，而長時間的肺氣腫可導致心臟衰竭」。

對於急性入院個案，醫生亦會抽取動脈的血液及痰液作化驗，檢查血液的含氧量及辨別細菌類型，甚至要做電腦掃描，以制訂相應治療方案。 嚴重患者每周入院 要控制好病情，患者最重要是戒煙及依從醫生指示用藥。「不要自己覺得哪種藥物好便用那些藥物，不要胡亂服用類固醇，長期服用會引致骨質疏鬆、糖尿病及皮膚變薄等併發症。長期服用咳藥水亦會導致排便及小便困難。」丁醫生提醒。 她進一步指出，患者在日常方面亦應該好好管理病情，患者如果因氣促而令生活受限制，或因慢阻肺病急性病發而需要入院治療，可考慮參加胸肺復康計劃：「計劃的好處是可以幫助患者減少氣促，增加體能並提高生活質素，減少他們因急性病發而要入院的次數。經常入院除了為患者帶來痛苦，亦會增加公立醫院的負擔，有些嚴重的患者，可能每星期都需要入院一次。」

復康之路 運動必不可少 胸肺復康團隊由專業的醫療成員組成，當中有物理治療師及營養師等。胸肺復康一般為期六至八星期，參加者首先要進行醫療、心肺功能的評估，讓團隊制訂適合他們的訓練計劃，包括運動訓練、呼吸技巧訓練、學習胸肺健康知識和疾病自我管理技巧。運動方面，主要是耐力訓練和阻力肌力訓練，訓練的節數為每星期3至5節。 丁醫生說：「千萬不要輕看復康運動，亦不要因為有氣喘而不運動。我們呼吸都要用肌肉，因此加強肌肉非常重要，亦要確保身體有足夠的營養，並好好控制自己的情緒。」復康的效果可維持半年至一年，但根據研究顯示，成果會在六至十二個月消失，原因包括參加者沒有持續運動，胸肺病情加重等，因此養成定時運動習慣非常重要。

丁琦醫生提醒，患者面對各種診斷與治療慢阻肺病的方案，需留意當中的不同成效、副作用與風險，應按照身體狀況與主診醫生討論，從而選擇最適合自己的方案。