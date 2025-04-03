健康解碼｜荷爾蒙受體陽性、HER2陰性晚期乳癌 治療方案更靈活 化療不再是轉移性乳癌的唯一選擇

乳癌是女性頭號癌症，每14人就有1人遇上這名癌症殺手。面對這個疾病，不少患者對治療感到憂慮，既怕療效不理想，又擔心療程（例如化療）時引起的副作用，部份病人甚至產生抗拒治療的念頭。但隨著醫藥技術發展，現時已有研究指出，針對荷爾蒙受體陽性、HER2陰性晚期乳癌的標靶藥物配合荷爾蒙藥物的治療方案，比起化療更能延長無惡化存活期，並能維持原有生活質素。 80多歲的張婆婆（化名）兩年前確診乳癌，癌細胞有擴散跡象，她覺得自己年事已高，明言不會接受治療，因害怕化療的副作用，擔心生活狀況因治療而變得更差。考慮到病人的意願及實際病情狀況，主診醫生建議她考慮接受標靶藥物搭配荷爾蒙治療，相關治療的副作用較低，療效也較好。一個月後，她的癌指數有所回落，直至最近接受電腦掃描，病灶已經不再活躍。

憂慮化療副作用 對治療卻步 根據香港癌症資料統計中心最新數字顯示，2022年本港共5,182名女性確認乳癌，超越大腸癌成為本港第二常見癌症。內科腫瘤科專科醫生陳冬青認為，這或與越來越多女性定期接受篩查，及早識別病情有關。她認為，隨著治療技術進步，即使是像上述張婆婆般出現癌細胞遠端轉移，也毋須過於悲觀，因現時已有不同藥物應對轉移性乳癌，並非只有化療這個選擇。 「不少人對化療有既定印象，就是它的副作用例如脫髮及嘔吐等，常令病人感到害怕；然而隨著藥物技術進步，現時治療乳癌的組合更多元化。例如荷爾蒙受體陽性、HER2陰性晚期乳癌，標靶藥物搭配荷爾蒙治療的組合，已是不少晚期乳癌的一線治療方案。維持療效之餘，副作用較傳統的化療為少，助患者維持良好生活質素。」

CDK4/6抑制劑副作用較輕 陳醫生提到的標靶藥物，即「CDK4/6抑制劑」；一項全球性的大型臨床實驗證實，服用CDK4/6抑制劑標靶藥物合併抗荷爾蒙療法的荷爾蒙受體陽性、HER2陰性晚期乳癌患者，其整體存活期及無惡化存活期得以延長，總緩解率更高於採用化療的患者。陳醫生形容，雖然化療療效較快，但也會伴隨顯著的副作用，相反CDK4/6抑制劑的副作用較輕，有助提升乳癌患者的治療意願。 陳醫生說，療效顯著的藥物固然是治療關鍵，但病人如何調整心態積極抗癌，也是非常重要：「現時的確有很多藥物令到存活率提升，患者如果能夠調節正向心態，穩定情緒，治療的壓力也會因而減低。尤其當病情復發，很多時會將它等同死亡，其實現時有很多選項，不妨先了解一下有甚麼治療方案，再勇敢面對。」

除了積極接受治療，陳醫生亦鼓勵患者可多與親友分享心中的恐懼與擔憂，例如參加病友組織或閱讀相關書籍，均有助維持正向心境，提升治療成效。 陳冬青醫生提醒，上述內容僅供參考，並不可取替求醫的需要，亦不能作為自我診斷或醫療決定的依據。建議患者向主診醫生查詢以作出準確的診斷及提供適當的治療。如對個別疾病有任何問題， 請諮詢你的醫生的專業意見。

內科腫瘤科專科陳冬青醫生