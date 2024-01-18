熱門搜尋:
機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康解碼
2024-01-18 07:30:00
日報

健康解碼｜運動時頭暈胸悶 可能患上肥厚型心肌病 新型藥物助放鬆心臟肌肉 紓緩症狀

分享：
健康解碼｜運動時頭暈胸悶 可能患上肥厚型心肌病 新型藥物助放鬆心臟肌肉 紓緩症狀

健康解碼｜運動時頭暈胸悶 可能患上肥厚型心肌病 新型藥物助放鬆心臟肌肉 紓緩症狀

容易氣促、心臟出現雜音，以至運動期間胸口不適並感到頭暈、血壓下降等，不少人以為是體力衰退，背後卻有可能是肥厚型心肌病（HCM）所致，部分患者更有猝死風險。由於患者的心肌變厚，影響心臟泵血功能，以及血流受阻，令到患者呼吸困難、心律失常，容易昏厥等，過往只能透過藥物紓緩症狀，或以外科手術改善病況。慶幸近年出現新型的針對性藥物，有助對症下藥，效用與手術類同，為患者帶來新的治療選擇。

心臟科專科王國耀醫生指出，肥厚型心肌病患者的心肌較肥厚，因此心室的容積降低，心臟舒張的時間亦較短。心臟收縮期間輸出的血量下降，影響血液流動，輸送到其他身體部位的血量減少了，患者會出現氣喘和心鳴等症狀，特別是運動期間容易感到頭暈及胸悶，嚴重者有可能併發心律失常和心力衰竭。

心肌病解說圖

心肌病解說圖

先天或後天引發 增猝死風險

「因為心肌肥厚，患者做運動時需要較多氧氣供應，然而心臟功能已受損，容易出現心肌缺氧，造成胸口不適，血壓偏低和頭暈。」王醫生續稱，此病病因分為先天性及後天性，先天性由遺傳基因突變而引發，心臟血流受阻，屬於阻塞性肥厚型心肌病，不少患者於青年或壯年期已病發。至於後天亦即繼發性，則通常由血壓高所致。

肥厚型心肌病其中一個危險性在於，部分病類的心臟猝死風險較一般人高。王醫生解釋：「若屬於猝死風險較高的病類，患者有可能於運動或突然之間，出現室性心跳過速（VT）或者失調的心跳紊亂而致命。此外，部分患者的心肌較肥厚和繃緊，引致心臟有機會突然停止跳動並死亡。」

Ad Block

雖然此病部分症狀與其他心臟疾病相似，然而醫生透過問診了解病人的家族病史，以及心電圖、心臟超聲波和磁力共振等檢查，有助精準確診。此外，基因檢測也可篩查此病，去評估是否與遺傳有關，以至相關的基因發病風險。

 

新藥針對性治療  抑制肌球蛋白

傳統藥物治療如Beta受體阻滯劑、鈣離子通道阻滯劑等，主要用作紓緩症狀，借助藥效去減慢心跳以及減低心臟收縮力度等，減少病徵對生活的影響，卻缺乏針對性藥物去根治病情。另一方面，常見的手術治療方案如刮走部分心肌，以及微創酒精消融術等均有一定風險，而且部分患者術後仍會復發，心肌再度增厚。

Ad Block

90歲的洪先生（化名）患上肥厚型心肌病，十多年前時曾接受微創酒精消融術治療，讓部分肥厚的心肌壞死，紓緩病情。怎料近日心肌重新增厚，然而身體狀況已未能承受外科手術，他的主診醫生遂處方新型藥物，服藥後病情受控。

王醫生說，新型藥物屬於肌球蛋白抑制劑，能夠降低心肌的收縮力，去放鬆心臟肌肉，針對性治療肥厚型心肌病，藥物療效與手術類同。患者服用新型藥物首三個月，需要每月覆診及檢查射血指數和左心室流出道壓力差（LVOT gradient），去追蹤治療進度，有需要或會調節藥量。

Ad Block

王醫生提醒，肥厚型心肌病有多種不同治療方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

心臟科專科王國耀醫生

心臟科專科王國耀醫生

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受