健康解碼｜運動時頭暈胸悶 可能患上肥厚型心肌病 新型藥物助放鬆心臟肌肉 紓緩症狀

容易氣促、心臟出現雜音，以至運動期間胸口不適並感到頭暈、血壓下降等，不少人以為是體力衰退，背後卻有可能是肥厚型心肌病（HCM）所致，部分患者更有猝死風險。由於患者的心肌變厚，影響心臟泵血功能，以及血流受阻，令到患者呼吸困難、心律失常，容易昏厥等，過往只能透過藥物紓緩症狀，或以外科手術改善病況。慶幸近年出現新型的針對性藥物，有助對症下藥，效用與手術類同，為患者帶來新的治療選擇。 心臟科專科王國耀醫生指出，肥厚型心肌病患者的心肌較肥厚，因此心室的容積降低，心臟舒張的時間亦較短。心臟收縮期間輸出的血量下降，影響血液流動，輸送到其他身體部位的血量減少了，患者會出現氣喘和心鳴等症狀，特別是運動期間容易感到頭暈及胸悶，嚴重者有可能併發心律失常和心力衰竭。

心肌病解說圖

先天或後天引發 增猝死風險 「因為心肌肥厚，患者做運動時需要較多氧氣供應，然而心臟功能已受損，容易出現心肌缺氧，造成胸口不適，血壓偏低和頭暈。」王醫生續稱，此病病因分為先天性及後天性，先天性由遺傳基因突變而引發，心臟血流受阻，屬於阻塞性肥厚型心肌病，不少患者於青年或壯年期已病發。至於後天亦即繼發性，則通常由血壓高所致。 肥厚型心肌病其中一個危險性在於，部分病類的心臟猝死風險較一般人高。王醫生解釋：「若屬於猝死風險較高的病類，患者有可能於運動或突然之間，出現室性心跳過速（VT）或者失調的心跳紊亂而致命。此外，部分患者的心肌較肥厚和繃緊，引致心臟有機會突然停止跳動並死亡。」

雖然此病部分症狀與其他心臟疾病相似，然而醫生透過問診了解病人的家族病史，以及心電圖、心臟超聲波和磁力共振等檢查，有助精準確診。此外，基因檢測也可篩查此病，去評估是否與遺傳有關，以至相關的基因發病風險。 新藥針對性治療 抑制肌球蛋白 傳統藥物治療如Beta受體阻滯劑、鈣離子通道阻滯劑等，主要用作紓緩症狀，借助藥效去減慢心跳以及減低心臟收縮力度等，減少病徵對生活的影響，卻缺乏針對性藥物去根治病情。另一方面，常見的手術治療方案如刮走部分心肌，以及微創酒精消融術等均有一定風險，而且部分患者術後仍會復發，心肌再度增厚。

90歲的洪先生（化名）患上肥厚型心肌病，十多年前時曾接受微創酒精消融術治療，讓部分肥厚的心肌壞死，紓緩病情。怎料近日心肌重新增厚，然而身體狀況已未能承受外科手術，他的主診醫生遂處方新型藥物，服藥後病情受控。 王醫生說，新型藥物屬於肌球蛋白抑制劑，能夠降低心肌的收縮力，去放鬆心臟肌肉，針對性治療肥厚型心肌病，藥物療效與手術類同。患者服用新型藥物首三個月，需要每月覆診及檢查射血指數和左心室流出道壓力差（LVOT gradient），去追蹤治療進度，有需要或會調節藥量。

王醫生提醒，肥厚型心肌病有多種不同治療方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。