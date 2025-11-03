健康解碼｜銀屑病患者皮屑頻脫落 損社交自信 新型生物製劑 治療新突破

陳湧醫生指出：「銀屑病患者若皮屑經常脫落，會連外出見朋友，都會感到很大壓力。大熱天時更可能要穿長袖衫，以免被旁人見到。因此他們若可及早接受適當治療，不但可控制病情，還有助保持生活質素。」此外，銀屑病患者亦需小心，部份個案還可引起關節炎，嚴重可造成關節變形，相關影響不能逆轉。

銀屑病屬於自身免疫系統疾病，患處皮膚出現皮屑脫落、痕癢及出紅疹等症狀，顯著影響日常生活，包括社交結友。皮膚科專科醫生陳湧表示，部份病人誤解銀屑病「冇藥醫」，未有好好管理病情，以致情況轉差。其實，現時藥物治療發展成熟，醫生可針對患者不同病情提供適當治療，包括新型生物製劑可針對銀屑病發炎因子，為患者緩解病情，有助保持生活質素。

可增加患上心血管疾病風險

醫學界認為銀屑病有幾個影響因素，包括帶有遺傳基因，以致免疫系統失調而致病。外在誘因如工作或生活壓力沉重，經常缺乏休息等。陳醫生強調，銀屑病會增加患上高血壓等「三高」問題的風險，令患者出現心臟病、中風等危機，亦會誘發抑鬱、焦慮等情緒，無論對身心都帶來很大挑戰，患者日常宜妥善管理病情。

新一代生物製劑 治療具針對性

針對銀屑病的皮膚症狀，可使用類固醇藥膏作治療，但有機會令皮膚變薄，以及隨使用時間越長，成效會逐漸減少。若病情較嚴重，便要考慮全身性治療，傳統方法包括紫外光燈治療、或口服免疫抑制劑，後者並非針對性藥物及副作用較多，有機會削弱抵抗力，影響肝腎功能。