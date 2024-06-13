健康解碼｜長者氣促痰多 可能有慢阻肺病

看到長者有咳嗽、痰多與氣促，或會以為只是普通的老人特徵，掉以輕心；其實長者出現以上症狀，有可能是患上慢性阻塞性肺病。有老人科專科醫生指，慢阻肺病是一種無法治癒且病情會不斷惡化的慢性疾病，長者一旦出現相關症狀，必須盡快求醫，跟從醫生的指示用藥，好好控制病情，以免生活質素受損。 吸煙與慢阻肺病關連大 慢阻肺病是十大殺手疾病之一，患者的呼吸系統因長期受到破壞，引致呼吸道阻塞及收窄，令肺部難以呼吸空氣，因而出現缺氧、長期氣喘、咳嗽、痰多、體力或運動能力下降等徵狀。老人科專科醫生毛鈺婷指，本港每年大概有兩成六的長者患有慢阻肺病，約4,000至5,000人因此症或相關的呼吸道疾病而死亡。

「慢阻肺病與吸煙有很大關連，有些長者可能小時候已有吸煙的習慣，年紀大便開始發病。而隨著年紀大，肺功能亦會退化。」毛醫生指，慢阻肺病的病徵與哮喘及心臟衰竭很相似，要準確斷症，除了要了解患者的生活習慣及病史外，亦要透過肺功能檢查測試其肺活量：「不過這些檢查需要一定的協調能力，部分長者比較難做到，而且他們的身體比較虛弱，未必有足夠力氣完成測試。這時便要靠臨床斷症，並觀察他們對藥物的反應。」X光檢查及電腦掃描亦可協助醫生檢查肺部有沒有肺氣腫。

控制慢阻肺病四大方向 毛醫生續指，慢阻肺病雖暫無法根治，但仍可以好好控制病情，減低併發症風險。當中至為重要的，就是患者必須戒煙，減少咳痰，延緩病情惡化。「臨床上很多案例都是末期個案，通常是中年男士，有多年吸煙習慣而且不肯戒煙，即使已獲處方最好的藥物，仍然經常因呼吸困難而入院，平日要用氧氣機，行路說話都很吃力，因此戒煙非常重要。」其次是患者可透過藥物治療，包括使用適合自己的氣管紓張劑，幫助擴張已收窄的氣管，並去除氣管內的炎症；如果有炎症或病毒感染，則可能需要加入抗生素治療，至於病情嚴重的患者，或需使用呼吸機協助呼吸。

最後是患者應參與復康治療，在專業醫護的教導下，學習呼吸鍛鍊、體力鍛鍊、清除痰的方法及處理壓力等，從而減低患者再次入院的機會，改善生活質素。至於嚴重肺氣腫的患者，則可考慮接受手術，切除部分肺氣腫，亦有助改善問題。 急性發作 隨時奪命 毛醫生提醒，一旦氣管或肺部受到刺激，例如病毒或病菌感染，患者有機會出現急性惡化，有咳嗽及痰量增多的情況、靜止時都會氣喘、有很多喘鳴，出現心口痛或嘴唇變藍、甚至有昏迷的狀況，便要急召救護車。如末期患者出現低血氧症或高二氧化碳血症，甚至會引起呼吸衰竭及死亡。

毛鈺婷醫生提醒，如患者想更了解自己的情況，應按照身體狀況與主診醫生討論，了解各種診斷與治療慢阻肺病的方案，需留意當中的不同成效、副作用與風險，從而選擇最適合自己的方案。