健康解碼｜頭皮生蛇 可致脫髮？ 及早接種疫苗 減生蛇後遺症風險

生蛇（帶狀疱疹）帶來的痛楚常令病人難以忍受，更可引發多種後遺症，為健康帶來長遠影響。有皮膚科專科醫生表示，生蛇不但會引發神經痛後遺症，更可侵襲眼睛和耳朵，損害視力及聽力，甚至令頭皮受損，導致脫髮問題。
曾有女網紅在社交媒體披露受到生蛇影響，痛楚萬分，頭部更因生蛇（包括頭皮生蛇），令皮膚出現傷口及留下脫髮後遺症，直言「生蛇痛過生仔」，未想過後生、壯年人都會生蛇。
生蛇是由水痘帶狀疱疹病毒引起，當兒童或少年時期曾患水痘，身體痊癒後，該病毒會潛伏體內的神經細胞內。隨著年齡增長、壓力問題，或患有慢性疾病等因素，都會削弱身體免疫力，隨時令病毒再度活躍及引致生蛇。
生蛇可致脫髮、面癱不容忽視
皮膚科專科醫生陳厚毅表示，身體不同位置都可以生蛇，包括軀幹或面部皮膚，並能引起不同併發症。患者通常先出現發燒、頭痛及疲倦乏力，並感到疼痛及痕癢。沿著胸椎或腰椎神經線的皮膚、或一邊面部會長出紅疹、水泡或膿疱。紅疹其後逐漸凋謝及結痂，但病毒引起的神經痛可持續數星期至數年。
生蛇有關的併發症不可忽視，面部或眼部生蛇，可致角膜炎、面癱，損害視力及聽力，一旦上腦可致腦炎。陳醫生表示，頭皮若受到生蛇水泡影響，未有適當處理，亦有機會因細菌感染，導致皮膚嚴重發炎，並引起脫髮的問題，後果可大可小。所以市民萬一懷疑有生蛇症狀，應及早求醫，若能於病發起72小時黃金期內，服用相關的抗病毒藥物，可有效控制病情，減少併發症。
接種疫苗是有效預防生蛇的方法
本港現時有生蛇疫苗供應（包括第一代及新一代），但暫未納入當局的疫苗接種計劃內。研究顯示，新一代預防生蛇的疫苗保護率可高達9成或以上，建議需注射2劑疫苗，期間相隔2至6個月，保護期長達至少 11 年。過往曾接種第一代疫苗的人，也可補打1劑新一代疫苗加強保護。
美國疾病控制及預防中心就建議50歲或以上，未曾接種過帶狀皰疹重組疫苗的人士，即使不確定曾否患水痘，也可接種蛇針作預防。但對疫苗中任何成分出現過敏反應、孕婦及發燒人士不宜接種。市民可諮詢醫生，根據個人情況選擇，最合適預防生蛇的方法。市民做好日常保健，包括均衡飲食、充足睡眠、適量運動，都可增強抵抗力，提防生蛇。