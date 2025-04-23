健康解碼｜頭皮生蛇 可致脫髮？ 及早接種疫苗 減生蛇後遺症風險

生蛇（帶狀疱疹）帶來的痛楚常令病人難以忍受，更可引發多種後遺症，為健康帶來長遠影響。有皮膚科專科醫生表示，生蛇不但會引發神經痛後遺症，更可侵襲眼睛和耳朵，損害視力及聽力，甚至令頭皮受損，導致脫髮問題。

曾有女網紅在社交媒體披露受到生蛇影響，痛楚萬分，頭部更因生蛇（包括頭皮生蛇），令皮膚出現傷口及留下脫髮後遺症，直言「生蛇痛過生仔」，未想過後生、壯年人都會生蛇。

生蛇是由水痘帶狀疱疹病毒引起，當兒童或少年時期曾患水痘，身體痊癒後，該病毒會潛伏體內的神經細胞內。隨著年齡增長、壓力問題，或患有慢性疾病等因素，都會削弱身體免疫力，隨時令病毒再度活躍及引致生蛇。