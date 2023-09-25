【健康解碼】男士硬不起來或與心血管病變有關？控制體重 重拾雄風

男士偶爾出現「不舉」情況，可能歸咎於疲倦或精神壓力，但若勃起功能障礙持續，建議提高警覺，了解背後成因是否與心血管疾病有關！醫學界發現，臨床上不少勃起功能障礙患者，普遍都有「代謝綜合症」的共通點，若他們不及早控制體重，心血管隨時被堵塞而誘發各種更嚴重的併發症。

「鬍子健康基金會」成員、泌尿外科專科醫生鄭冠中表示，勃起功能障礙的定義，包括「陰莖不能持續勃起、受到性刺激時無法勃起，或無法維持勃起狀態而令男士難以性交」，有研究就指，男士出現勃起功能障礙的徵狀，或是一個警號，顯示心臟血管不太健康，特別是年紀較大的男士，更應加倍留意。

肥胖增加泌尿道疾病風險

為甚麼「不舉」會與心血管疾病有關呢？原來與一系列風險因素有關。另一基金會成員、心臟科專科醫生伍諾行解釋，年齡、吸煙、肥胖及三高（高膽固醇、高血壓、糖尿病）是心臟病的高危因素，除了增加患上冠狀動脈收窄及血管內皮細胞失調的風險外，亦會令不同動脈血管病變︰「陰莖的血管非常幼小，假設心臟經腹部的大血管嚴重阻塞，便會影響血液流至陰莖血管，使其難以擴張，最終導致不舉。」換言之，無法勃起有可能是心血管病已惡化至一定程度的訊號，應盡早求醫找出原因。

鄭醫生補充，近年愈來愈多證據顯示，患有代謝綜合症（三高及肥胖）人士，出現下尿道徵狀的風險也相對較高，其中最普遍要數到良性前列腺增生，患者可能會有尿頻及夜尿問題，如不及早處理，甚至會導致膀胱結石及急性尿瀦留，大大影響生活質素︰「代謝綜合症可以引致心臟病，同樣它會破壞血管健康，導致男性不舉或出現某些下尿道徵狀，可說是一個連帶關係。」

改善生活習慣 紓緩病情

當然，勃起功能障礙成因眾多，也可能涉及泌尿系統問題（例如良性前列腺增生）或精神健康問題，伍醫生指，處理有關個案時，心臟科醫生可能需與泌尿科及精神科醫生合作，排除各種泌尿系統或心理問題，並會透過電腦掃描及超聲波檢查，了解不舉是否由心血管病變所致，如發現血管出現堵塞，應考慮安排包括手術在內的各種治療。此外，醫生會鼓勵患者減肥，透過改善生活及飲食習慣將病情控制，包括戒煙戒酒、減少進食含有反式脂肪及飽和脂肪食物，每星期亦需進行至少150分鐘運動。

至於良性前列腺增生這種下泌尿道病徵，鄭醫生指高風險患者或需要接受混合治療，例如5-α還原酶抑制劑（5-alpha-reductase inhibitors）及α-受體阻滯劑（alpha-receptor blockers），以抑壓男性荷爾蒙以達至縮細前列腺體積，並減低出現併發症的機會。

為促進男士健康，由不同界別專科醫生組成的「鬍子健康基金會」於今年成立。目的透過公眾教育及活動，鼓勵男士改善生活方式和習慣，以減少健康風險及預防常見男性疾病。

備注︰伍諾行醫生及鄭冠中醫生提醒，勃起功能障礙的治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。