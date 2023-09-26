【健康解碼】銀屑病關節炎可影響小指關節致無法工作 及早確診用藥 助病情緩解 重拾人生

20歲任職文員的阿May (化名) 於十多歲時被確診患上銀屑病關節炎，大多數皮膚都有銀屑病徵狀，故此阿May不論天氣炎寒，都會穿上樽頸衣服、長衫長褲、帶上帽子等，以避免尷尬。除此之外，銀屑病關節炎亦導致她的手指出現紅腫脹痛，嚴重影響她的工作表現，慢慢變得缺乏自信，並開始有抑鬱症狀，擔心自己永遠受到銀屑病關節炎的影響！

風濕病科專科醫生何智醫生表示，銀屑病關節炎是一種自體免疫系統失調病症，即免疫系統對正常的身體組織作出錯誤攻擊，導致關節及皮膚發炎，亦可影響其他主要器官。不少銀屑病關節炎患者經常會出現手指腫痛的症狀，這種疼痛通常是由於手指關節滑膜發炎或是指炎所引起。

「最常見的手指關節炎是退化性關節炎，是屬於機械性的疼痛。例如經過活動或工作後，關節的疼痛會明顯增加；相反銀屑病關節炎則屬於炎性關節炎，痛楚是會隨著活動而短暫改善。」何智醫生補充說。

銀屑病關節炎 嚴重者可變殘毀型關節炎

值得留意的是，銀屑病關節炎未必只影響小關節，亦可以引致中軸關節 (即頸部或脊柱或骶髂) 融合，令患者無法轉身、轉頭。何智醫生指出，部份病人會患上殘毀型的關節炎，導致手指關節嚴重破損及指骨及軟組織「溶解」，以致患者無法完成日常生活，例如梳頭、扣鈕、甚至自理等。

何智醫生表示，暫時未有特定的抗體可用以偵測銀屑病關節炎，所以醫生需要透過臨床徵狀、疼痛關節的分佈，抽血檢查，以及X光影像等去作綜合評估和診斷。一旦確診患上銀屑病關節炎，治療的目的是盡快於黃金時間內達到病情緩解，保持關節免受破損，盡早重拾正常生活。

傳統藥物方面可用消炎止痛藥暫時減輕痛楚，而輕微的銀屑病則可用含類固醇藥膏、焦油及水楊酸藥水作舒緩性治療。針對病情方面，何醫生續指，主要以改善病情抗風濕藥物(DMARDs)，如甲氨蝶呤作治療，惟約相當一部分患者療效未如理想，亦有機會出現副作用，例如會導致口腔潰瘍、腸胃不適等，患者亦需要定期接受肝功能測試。

生物製劑遏制發炎因子 成效高且方便易用

近年醫學界亦發展出不同的針對性藥物，進一步幫助銀屑病關節炎患者改善病情，早日達到病情緩解。何智醫生表示，能有效治療銀屑病關節炎的生物製劑包括腫瘤壞死因子抑制劑，以及白血球介素17(IL-17i)抑制劑和白血球介素-23(IL-23i)抑制劑。以白血球介素IL-23i抑制劑為例，它能針對性遏制細胞內的發炎因子，阻攔引致發炎的機制，而且可以相隔較長時間才注射一次，較為方便。

至於文章開首提及的阿May，經醫生過評估後，終改用新型生物製劑以避開傳統抗風濕藥的副作用問題。她在接受治療的6至8個星期後，身體上已經沒有明顯的銀屑，至今用藥約半年，仍沒有絲毫復發跡象。之前發炎皮膚所留下的色素沉著，亦獲得明顯改善，關節痛問題亦同時消失，現時處理工作時更加得心應手，從此不再迴避別人的眼神，自信心大增而且生活素質也有明顯改善。

何智醫生提醒，治療銀屑病關節炎有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。