健身｜二頭肌操極唔大 6個錯誤有冇你份？

二頭肌(老鼠仔)雖然功能比較單一，看似比較容易訓練，但為何操極都沒有進步？這可能是犯了以下錯誤。找出自己錯處加以改善，就一定會有進步！

錯誤一：只是將重量由A點帶到B點 不錯操二頭肌是屈曲肘關節將重量由低點提至最高，但如果只在意起點和終點快速完成而沒有留意中間過程，將會錯過很多細節，甚至借了不少力。不妨將速度減慢，例如4秒上4秒落，令二頭肌得到更強刺激、更感受到其收縮，也減低借力的可能。可嘗試在訓練中找一至兩組用慢上慢落的方法。 錯誤二：太著重手腕中立位 不少舉重動作都強調手腕維持中立位，不過對於二頭肌訓練也許並非最好。因為這位置會讓前臂用力，也許會取走二頭彎舉的部位效果，如果你專注於維持中立位的話，便再進一步減低訓練成效。不妨容許手腕些微伸展，即向後屈，這會是手腕最強的位置，如做槓鈴二頭彎舉的話，會感到舉起的動作更為自然。

錯誤三：只做一種訓練 二頭肌實質上分開「長頭」和「短頭」，因為上端有兩個不同的連接點。看二頭肌的闊度主要是短頭，但手肘屈曲後的「山峰」則取決於長頭。因此應該做齊針對長頭較多，以及針對短頭更多的兩類彎舉。簡單分辨，上臂在身體前方的，較針對短頭，如傳教士彎舉；上臂在身體後方的，較針對長頭，如斜躺二頭彎舉。 錯誤四：只愛做有感覺的訓練 類似錯誤三，例如在伸展位置發力的訓練，會比較有感覺，研究也表明對肌肥大更有幫助，例如斜躺二頭彎舉便是在更為伸展的位置訓練二頭肌。但如上述，只做斜躺二頭彎舉，即使加上其他同類伸展位置做的二頭肌訓練，雖然訓練不是單一，但也忽視了較針對短頭的訓練，一樣未必會有好效果。

錯誤五：永遠只做雙手訓練動作 例如只做槓鈴二頭彎舉，若左右手有肌力不平衡，你不會察覺，因為強手會自行平衡槓鈴，久而久之，雙手強弱分別也許會增大。此外，如果你的核心肌力較弱，或許會阻礙了二頭肌發展，因為槓鈴重量較大而且要兩邊同時舉起，對核心肌群的穩定性要求較高；做啞鈴彎舉則可雙手輪流舉啞鈴，對核心肌群的負荷只有一半。若你發現做啞鈴彎舉的重量加起來大於槓鈴彎舉，就代表核心肌群力量不足了。 錯誤六：忽略了手掌旋後超負荷 二頭肌除屈曲手肘，還負責前臂旋後的動作，即手掌由朝下轉向朝上的動作。這動作可增加二頭肌的壓縮。傳統上做站姿二頭彎舉，多會於已經旋前的位置做彎舉，我們可稍作改變，手握啞鈴時將虎口貼近啞鈴的一端，因重量不平衡，啞鈴自然會向手指尾方向墜下，於是做二頭彎舉時手臂就需要主動發力旋前，同時練到這一部分。