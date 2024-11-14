健身｜增肌快一倍方法？訓練新手有著數！

增肌是健身的其中一個主要目的，所以大家都會想盡辦法加快肌肉生長，例如計算訓練量、訓練頻率、一次過訓練全身肌肉還是分開訓練、如何增加營養補充等等。最近就有一個綜合分析研究，發現每周訓練6次的話，比起每周只訓練一次，有接近多1.7倍肌肉增長。

上半身得益較多

該綜合研究集合了13篇有關訓練頻率對於肌肥大影響的研究，研究平均持續8.3周，當中的訓練量及訓練強度相同。如果單純分析研究結果，會發現高頻率與低頻率訓練，即每周3次以上或以下，雖然高頻率訓練肌肉增長稍多，但分別並不明顯。可是在詳細分析每周訓練1次至訓練6次的分別，卻發現訓練頻率每增加一天，平均肌肥大就會增加22%，即每周6天比每周1天訓練，可有1.7倍肌肉增長。

而研究同時發現，未受過訓練的新手，增加頻率會有更大得益；上半身的得益又比下半身顯著；本身訓練量較低又會比訓練量高的人士有較高增長。