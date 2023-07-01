健身｜想練粗手臂 點樣最有效率？

雖然腹肌最吸引眼球、更能顯示你有幾Fit，不過在街上總不會無原無故拉起上衣，所以最能突顯你強健體魄的會是一雙手臂。現在就有方法讓你可在短時間內將手臂練得更粗壯，不想錯過就要留意下文。

常忽略肱肌

強壯的手臂人們通常想起「老鼠仔」二頭肌，但要手臂整體圍度增加，就不能忽視三頭肌和肱肌。前者比二頭肌體積更大，而肱肌則可墊起老鼠仔，也有助手臂粗壯和令二頭肌更宏偉。

肱肌訓練固然不要漏掉，而對於不少人已正在鍛煉的二頭肌和三頭肌，則可以配搭不同的訓練方式，以加強訓效果，例如利用遞減訓練令肌肉真正力竭，又或用不同角度的訓練，讓手臂得到更充分的刺激。但最重要是留意離心收縮階段，製造肌肉的細微撕裂傷，當復元的時候肌肉便有所成長，達到粗手臂的目標。

至於訓練的安排，可以獨立一天練完整個手臂，也可在練胸的日子同時練習三頭肌、練背的日子操二頭肌，目標是一周刺激同一肌肉兩或三次，以達最佳的生長效率。